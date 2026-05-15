Książka, która zmieniła bieg historii. Wydawnictwo Naukowe PWN wydało kultową „Milczącą wiosnę” Rachel Carson

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-15 11:03

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych pozycji literatury XX wieku – „Milcząca wiosna” (oryg. Silent Spring) autorstwa Rachel L. Carson. To przełomowy reportaż naukowy i manifest ekologiczny, który po raz pierwszy tak wyraźnie uświadomił ludzkości, że masowe stosowanie pestycydów stanowi śmiertelne zagrożenie dla całego ekosystemu.

Jadwiga Werhun w Kobylej.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, na drewnianym blacie stołu, leżą rozłożone okulary korekcyjne w ciemnych oprawkach, z odbiciami światła na soczewkach. Tuż za nimi, centralnie, leży otwarta książka o brązowej okładce, z szeroko rozłożonymi, lekko pożółkłymi stronami. Kartki książki są uniesione, tworząc wrażenie ruchu, a w tle widać rozmyte wnętrze pomieszczenia z elementami w odcieniach brązu i bieli.

Rzadko zdarza się, by pojedyncza publikacja miała moc realnego kształtowania prawa i polityki globalnej. „Milcząca wiosna”, opublikowana pierwotnie w 1962 roku, dokonała właśnie tego: wywołane przez nią społeczne oburzenie doprowadziło do zakazu stosowania DDT w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowało powstanie Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i dało impuls do narodzin nowoczesnego ruchu ekologicznego.

Rachel Carson, wybitna biolożka morska, z niezwykłą pasją i rzetelnością odsłania w książce ukryte koszty chemicznej „wojny z naturą”. Opisuje mechanizmy bioakumulacji trucizn w łańcuchach pokarmowych, masowe wymieranie ptaków oraz długofalowe skutki skażenia środowiska dla zdrowia człowieka. Jej wizja „milczącej wiosny” – świata, w którym zamilkł ptasi śpiew – stała się ponadczasowym symbolem ekologicznego ostrzeżenia, który w dobie współczesnego kryzysu klimatycznego brzmi mocniej niż kiedykolwiek.

Nowe wydanie PWN, przygotowane w eleganckiej twardej oprawie, zawiera cenne dodatki: posłowie autorstwa wybitnego naukowca Edwarda O. Wilsona oraz wprowadzenie biografki Lindy Lear. Teksty te przybliżają postać samej Carson i opisują jej odważną walkę o prawdę w obliczu agresywnej kampanii prowadzonej przez ówczesny przemysł chemiczny.

Moc przesłania książki potwierdza w swojej rekomendacji Wojciech Eichelberger:

„Uwaga!!! Ta książka wstrząsa, zasmuca, budzi słuszny gniew na edukatorów, polityków i nieetyczny biznes. Daje porażające świadectwo ludzkiej megalomanii, arogancji i ignorancji (...). Świadectwo, które ma moc wybudzenia nas z megalomańskiego snu o czynieniu Ziemi poddaną, a w zamian domaga się pokory i zrozumienia, że to co złego czynimy Naturze czynimy – w dosłownym i praktycznym sensie – sami sobie. Czas najwyższy to wiedzieć.”

„Milcząca wiosna” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć fundamenty naszej odpowiedzialności za planetę i etyki postępu technologicznego.

Dane techniczne:

  •  Tytuł: Milcząca wiosna
  •  Autor: Rachel L. Carson
  •  Tłumaczenie: Marek Czekański
  •  Data premiery: 10 kwietnia 2026 r.
  •  Format: A5, 408 stron
  •  Oprawa: twarda
  •  Cena: 69 zł
  •  ISBN: 978-83-01-24772-0
  •  Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Milcząca wiosna

i

Autor: Milcząca wiosna/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki