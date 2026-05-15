Książka, która zmieniła bieg historii. Wydawnictwo Naukowe PWN wydało kultową „Milczącą wiosnę” Rachel Carson

Rzadko zdarza się, by pojedyncza publikacja miała moc realnego kształtowania prawa i polityki globalnej. „Milcząca wiosna”, opublikowana pierwotnie w 1962 roku, dokonała właśnie tego: wywołane przez nią społeczne oburzenie doprowadziło do zakazu stosowania DDT w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowało powstanie Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i dało impuls do narodzin nowoczesnego ruchu ekologicznego.

Rachel Carson, wybitna biolożka morska, z niezwykłą pasją i rzetelnością odsłania w książce ukryte koszty chemicznej „wojny z naturą”. Opisuje mechanizmy bioakumulacji trucizn w łańcuchach pokarmowych, masowe wymieranie ptaków oraz długofalowe skutki skażenia środowiska dla zdrowia człowieka. Jej wizja „milczącej wiosny” – świata, w którym zamilkł ptasi śpiew – stała się ponadczasowym symbolem ekologicznego ostrzeżenia, który w dobie współczesnego kryzysu klimatycznego brzmi mocniej niż kiedykolwiek.

Nowe wydanie PWN, przygotowane w eleganckiej twardej oprawie, zawiera cenne dodatki: posłowie autorstwa wybitnego naukowca Edwarda O. Wilsona oraz wprowadzenie biografki Lindy Lear. Teksty te przybliżają postać samej Carson i opisują jej odważną walkę o prawdę w obliczu agresywnej kampanii prowadzonej przez ówczesny przemysł chemiczny.

Moc przesłania książki potwierdza w swojej rekomendacji Wojciech Eichelberger:

„Uwaga!!! Ta książka wstrząsa, zasmuca, budzi słuszny gniew na edukatorów, polityków i nieetyczny biznes. Daje porażające świadectwo ludzkiej megalomanii, arogancji i ignorancji (...). Świadectwo, które ma moc wybudzenia nas z megalomańskiego snu o czynieniu Ziemi poddaną, a w zamian domaga się pokory i zrozumienia, że to co złego czynimy Naturze czynimy – w dosłownym i praktycznym sensie – sami sobie. Czas najwyższy to wiedzieć.”

„Milcząca wiosna” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć fundamenty naszej odpowiedzialności za planetę i etyki postępu technologicznego.

Dane techniczne:

Tytuł: Milcząca wiosna

Autor: Rachel L. Carson

Tłumaczenie: Marek Czekański

Data premiery: 10 kwietnia 2026 r.

Format: A5, 408 stron

Oprawa: twarda

Cena: 69 zł

ISBN: 978-83-01-24772-0

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN