Licealiści z Jeleniej Góry wypowiadają wojnę dezinformacji

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-09 8:22

Gdy niemal połowa młodych Polaków nie interesuje się polityką, a internet zalewa fala dezinformacji, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Ich projekt „Polityczka” – realizowany w ramach prestiżowej Olimpiady Zwolnieni z Teorii – zdobył już patronat Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta. Młod

Polityczka

Autor: Polityczka/ Materiały prasowe

Dane są alarmujące. Według raportu Instytutu Spraw Publicznych „Wyborca 2.0” aż 44% młodych Polaków deklaruje brak zainteresowania polityką, a zaledwie 14% aktywnie śledzi wydarzenia na scenie politycznej. Najnowsze badania ISP z 2024 roku pokazują dalszy spadek zaangażowania młodego pokolenia w sprawy publiczne – z 80% w 2018 roku do 62% obecnie.

W erze mediów społecznościowych, gdzie algorytmy kształtują światopogląd, a deepfake’i i boty manipulują opinią publiczną, młodzież staje się łatwym celem dezinformacji. Jednocześnie media społecznościowe pozostają głównym źródłem informacji o polityce dla młodych – co czyni je jednocześnie polem zagrożeń i szansą na dotarcie z rzetelną wiedzą.

Młodzi dla młodych – formuła, która działa

„Polityczka” to odpowiedź na ten problem. Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku 14–18 lat i opiera się na dwóch filarach: warsztatach edukacyjnych w szkołach oraz kampanii w mediach społecznościowych – tam, gdzie młodzi spędzają najwięcej czasu.

Program skupia się na praktycznych umiejętnościach: jak odróżnić rzetelne źródło od propagandy, gdzie szukać prawdziwych informacji o działaniach rządu i parlamentu, jak działa system wyborczy i dlaczego każdy głos ma znaczenie. Co kluczowe – przekaz pochodzi od rówieśników, a nie od „dorosłych ekspertów”, co zwiększa jego wiarygodność i przyswajalność.

Warsztaty w szkołach – edukacja zaczyna się wcześnie

Szczególnym elementem projektu są warsztaty prowadzone przez licealistów w szkołach podstawowych na terenie powiatu karkonoskiego. To pionierskie działanie – nastolatki uczą dzieci w wieku 14–15 lat rozpoznawać manipulację w internecie. Formuła „rówieśnik uczy rówieśnika” sprawdza się znakomicie. Młodsi uczniowie chętniej słuchają starszych kolegów niż dorosłych, a przekaz trafia w ich język i rzeczywistość.

– Biorę udział w projekcie »Polityczka«, bo chcę, aby młode społeczeństwo miało wiedzę na temat naszego kraju i jego ustroju politycznego. Zależy mi również na tym, by młodzi ludzie rozróżniali dezinformację i fałszywe przekazy, które pojawiają się w mediach społecznościowych i wpływają na opinię publiczną – komentuje Lena Knapczyk, uczestniczka projektu.

Projekt zdobył uznanie władz regionalnych. Honorowy patronat nad „Polityczką” objęli:

  • Anna Żabska – Wojewoda Dolnośląski
  • Paweł Gancarz – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  • Jerzy Łużniak – Prezydent Miasta Jelenia Góra

To dowód, że inicjatywa młodych ludzi jest traktowana poważnie na najwyższych szczeblach administracji. Patronat trzech kluczowych przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych i rządowych świadczy o randze projektu i jego potencjale do wywierania realnego wpływu na edukację obywatelską w regionie.

„Polityczka” jest realizowana w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii – jednego z największych w Polsce programów, w którym młodzież wdraża własne projekty społeczne. Od 2013 roku przez program przeszło ponad 33 tysiące finalistów, a ich inicjatywy dotarły do około 15 milionów Polaków.

