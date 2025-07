Marka WINIARY otwiera dwie kolejne jadłodzielnie – tym razem w Gostyniu i Pabianicach

Realne wsparcie dla lokalnych społeczności

Jak wynika z danych, w Polsce każdego roku marnuje się blisko 5 milionów ton żywności, z czego ponad połowa pochodzi z gospodarstw domowych. Marka WINIARY od lat aktywnie przeciwdziała temu zjawisku, nie tylko edukując i dostarczając kulinarne inspiracje, ale również tworząc realne narzędzia wsparcia, jakimi są jadłodzielnie. W dniach 2 i 3 lipca br. zostały otwarte kolejne punkty – są to już trzynasty i czternasty na liście WINIARY. W uroczystych otwarciach punktów wzięli udział m.in. przedstawiciele i wolontariusze Fundacji CHOPS, lokalne władze, przedstawiciele marki WINIARY oraz ambasadorka marki WINIARY, Jagna Niedzielska.

– Jadłodzielnie w Gostyniu i Pabianicach to już trzynasty i czternasty punkt, który mamy przyjemność otworzyć z Fundacją CHOPS od 2021 roku. Misją WINIARY niezmiennie jest wspieranie Polaków w codziennym gotowaniu i promowanie rozsądnego gospodarowania żywnością. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu lokalnych partnerów uda się ograniczyć marnowanie jedzenia i budować sąsiedzką społeczność opartą na dzieleniu się żywnością. Cieszymy się, że możemy nadal rozwijać nasz projekt i wspierać kolejne miasta nie tylko produktami, ale także rozwiązaniami systemowymi – mówi Magdalena Jabłońska z Działu Komunikacji WINIARY.

Jak działa jadłodzielnia?

Jadłodzielnia to ogólnodostępny, nieodpłatny punkt wymiany żywności. Każdy może zostawić w niej produkty, których nie wykorzysta. Podobnie – każdy może zabrać je i wykorzystać według własnych potrzeb. Oba nowe punkty są wyposażone w lodówkę na produkty wymagające chłodzenia oraz regały i szafki na suchą żywność. Jadłodzielnie będą czynne codziennie przez całą dobę. Opiekę nad nimi sprawować będą wolontariusze i partnerzy Fundacji CHOPS.

– Zależy nam, by mieszkańcy mieli możliwość dzielenia się jedzeniem zamiast je wyrzucać. Wiele produktów, które mogłyby jeszcze być wykorzystane, niestety trafia do kosza. Dzięki współpracy z WINIARY, możemy przeciwdziałać temu zjawisku. Wspólne działanie to realna pomoc i konkretna zmiana społeczna. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego projektu – podkreśla Roman Żarnecki, Prezes Fundacji CHOPS.

Edukacja i inspiracje w duchu „zero waste”

Na stronie www.winiary.pl można znaleźć liczne porady oraz przepisy stworzone przez Jagnę Niedzielską, ambasadorkę marki WINIARY, które pomagają ograniczyć marnowanie jedzenia.

– Jeśli zostają nam w lodówce produkty bliskie końca terminu przydatności – nie musimy ich wyrzucać. Wystarczy odrobina kreatywności i dobre przepisy. Na stronie internetowej www.winiary.pl dostępne są przygotowane przeze mnie inspiracje w duchu „zero waste”, które pomagają planować menu tak, by nic się nie zmarnowało. A jeśli wiemy, że nie uda się ich wykorzystać – warto zostawić je w jadłodzielni, gdzie trafią do kogoś, komu mogą się bardzo przydać – mówi Jagna Niedzielska.

