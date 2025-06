Maybelline New York i Prosto zapraszają młodych artystów do udziału w kreatywnym konkursie „Ty nadajesz rytm”

Czy drzewa mogą śnić? Nowa, najbardziej zaawansowana technologicznie instalacja w melt museum to inny wymiar interakcji z technologią, która wykrywa ludzką obecność

Konkurs trwa od 12.06.2025 do 03.07.2025.

Zainspiruj się hasłem „Ty nadajesz rytm” i stwórz pracę, która odda Twój charakter – możesz puścić wodze wyobraźni i wyrazić się, jak tylko chcesz poprzez: kolaż, rysunek, grafikę, wideo, animację – forma dowolna, ważne, żeby była Twoja.

Pracę konkursową należy zgłosić poprzez dedykowaną platformę:

Konkurs "Ty nadajesz rytm"

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce: 5000 zł na karcie przedpłaconej. Praca z Prosto i Maybelline New York nad grafiką na limitowanym merchu z ich kolaboracji w ramach platformy Maybelline NY Music Stories oraz zaproszenie VIP na festiwal MNY Music Stories

II miejsce: Voucher o wartości 1000 zł do sklepu prosto.com oraz zestaw kosmetyków Maybelline New York

III miejsce: Voucher o wartości 500 zł do prosto.com oraz zestaw kosmetyków Maybelline New York

Konkurs to jeden z etapów współpracy Prosto x Maybelline New York w ramach platformy MNY Music Stories – inicjatywy łączącej świat muzyki, mody i makijażu. Projekt obejmuje szereg działań skierowanych do młodych ludzi, którzy nie boją się wyrażać siebie i „nadawać rytmu” własnym życiem.