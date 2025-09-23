MELT IMMERSIVE triumfuje na KTR – złoto w kategorii Technologia, srebro w Design for Brands

– Tego wieczoru użyliśmy technologii, by zburzyć wszystkie bariery. To było coś więcej niż koncert – to była żywa, interaktywna opowieść, w której każdy uczestnik stał się współtwórcą doświadczenia. Każdy dźwięk artysty, każdy gest, każdy ruch publiczności były rejestrowane i natychmiast przetwarzane, zamieniając się w wizualizacje reagujące w czasie rzeczywistym – mówi Kuba Matyka z MELT IMMERSIVE.

Za produkcję wydarzenia odpowiadał Grzegorz Jękot, a cała trójka – Kamila Staszczyszyn, Kuba Matyka i Grzegorz Jękot – na co dzień współtworzy warszawskie melt museum.

– Interaktywne mikrofony, chmury punktów i system AI śledzący emocje widzów pozwalały artystom i publiczności współtworzyć widowisko na gigantyczną skalę. To nie technologia dla samej technologii, lecz platforma, która łączy ludzi, tworzy wspólne emocje i pozwala poczuć, że każdy jest częścią czegoś naprawdę wielkiego – dodają współtwórcy melt museum.

Tego dnia artyści Sylwia Grzeszczak i Smolasty „ożyli" jako gigantyczne avatary na ekranie wielkości boiska do koszykówki – największym pod dachem w Polsce. Interaktywne mikrofony generowały wizualizacje z chmur, a zaawansowane systemy AI reagowały na emocje publiczności.

Projekt był ogromny nie tylko technologicznie, ale też emocjonalnie. Kulminacją okazał się wspólny utwór artystów, którzy wznieśli się 14 metrów nad ziemię na tle immersyjnej burzy. Po koncercie uczestnicy mogli poczuć się jak gwiazdy sceny dzięki interaktywnemu mikrofonowi i niemal 30-metrowemu ekranowi, na którym każdy mógł generować wizualizacje w czasie rzeczywistym.

To nie jedyny sukces zespołu MELT w tym roku. Studio stworzyło także interaktywną instalację dla strefy McFlurry na Open'er Festival (srebro KTR w kategorii Branded Entertainment), a ponadto wspierali pre-produkcję i pipeline AI dla projektu „Futurama 3" Andrzeja Dragana dla Quebonafide, który otrzymał nagrodę Culture of the Year.

Nagrody KTR są kolejnym potwierdzeniem, że innowacja i kreatywność muszą iść w parze, a immersyjne show na stałe zmieniły sposób doświadczania wydarzeń przez publiczność. To pokazuje, dokąd zmierza branża eventowa. Publiczność nie chce już biernie oglądać. Chce uczestniczyć, współtworzyć, być częścią historii. Technologia przestała być gadżetem – stała się językiem, którym mówimy wszyscy naraz.

W melt museum przy Placu Powstańców Warszawy takie doświadczenia dzieją się codziennie. Dla zwiedzających, marek, artystów. To przestrzeń, gdzie każdy może dotknąć przyszłości.