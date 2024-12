Ostrołęka na trasie świątecznej ciężarówki Coca-Cola – głosowanie rozstrzygnięte

Świąteczna ciężarówka Coca-Cola będzie czekać na odwiedzających w Ostrołęce już 20 grudnia od 16:00 do 20:00. Miasto zostało wybrane przez konsumentów w aplikacji Coca-Cola, a wpływ na wynik mógł mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia. Konkurencja była niemała, ponieważ o wizytę ciężarówki rywalizowały również: Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Świdnica, Grodzisk Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Puławy, Wieliczka, Zamość i Tarnobrzeg. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Ostrołęki to jednak właśnie województwo mazowieckie zamknie tegoroczną trasę.

Świat potrzebuje więcej Mikołajów, zostań jednym z nich

Od prawie trzech dekad, ciężarówka Coca-Cola jest symbolem świątecznego sezonu na całym świecie. Przyciąga uwagę, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dzielenia się radością oraz… życzliwością. Przypomina, że nawet drobne gesty mogą wywołać prawdziwą falę dobra. Podczas tegorocznej trasy odwiedzający mają szansę stać się częścią tej świątecznej magii – wystarczy podejść do „życzliwościomatu”, wybrać jedno z symbolicznych dań (pierogi, barszcz czerwony lub kluski z makiem), a Coca-Cola przekaże wybrany posiłek lub jego ekwiwalent podopiecznym Banków Żywności. W podziękowaniu uczestnik otrzyma napój Coca-Cola Zero Cukru. Osoby, które nie mogą być na trasie ciężarówki, mogą dołączyć do akcji w aplikacji Coca-Cola, dzięki czemu każdy, niezależnie od miejsca, może przyczynić się do niesienia pomocy.

Coca-Cola nie ustaje w pomocy powodzianom

System Coca-Cola w Polsce, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dostarczył do miast dotkniętych powodzią ponad 150 000 litrów wody. Działa także z partnerami, by na bieżąco monitorować sytuację i przygotowywać kolejne działania pomocowe. Przykładem czego jest inicjatywa z Bankami Żywności, której celem jest dostarczenie 600 000 posiłków na nadchodzące święta. Ponadto, Fundacja Coca-Cola i Fundacja Coca-Cola HBC przekazały prawie 2 miliony złotych na realizację misji WOŚP, mającej na celu wymianę sprzętu medycznego w szpitalach w Kłodzku, Nysie i Głuchołazach, które ucierpiały w wyniku powodzi.

Niezwykła moc bycia razem

Świąteczny czas to szczególna okazja, by dzielić się także chwilami z najbliższymi. Coca-Cola zaprasza na lodowiska w Warszawie (Browary Warszawskie) i Krakowie (Hala Forum), gdzie odwiedzający mogą wspólnie przeżywać prawdziwą, zimową magię. Korzystanie z lodowisk jest bezpłatne, a koszt wypożyczenia łyżew można obniżyć lub zniewlować po okazaniu paragonu z wybranych lokali. Szczegóły dostępne są na miejscu. Lodowiska będą otwarte do końca lutego, oferując przestrzeń do tworzenia wspomnień.

Wyjątkowy nastrój zagości również na lotniskach w Krakowie i Katowicach oraz na dworcach kolejowych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku, gdzie strefy Coca-Cola będą czekać na podróżujących do 22 grudnia br. Znajdą się w nich m.in. figurki Mikołaja, gry oraz degustacje produktów Coca-Cola. Dodatkowo, przez cały grudzień, Warszawę rozświetlać będą świąteczne iluminacje na Warsaw Spire.

i Autor: materiały prasowe Coca-Cola