Paczka bliskich przyjaciół ważniejsza niż lajki. Tak wygląda przyjaźń po polsku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-03 18:01

43% badanych ma swoją paczkę przyjaciół, a aż 66% woli spotkania na żywo niż rozmowy online. Przyjaźń w Polsce to przede wszystkim wspólne chwile – rozmowy, śmiech, spotkania przy stole czy filmowe wieczory z przekąskami. Najnowsze badanie SW Research „Paczka Przyjaciół”, zrealizowane na zlecenie Lorenz – producenta słonych przekąsek takich jak m.in. Crunchips, Monster Munch, Wiejskich Ziemniaczków i Curly – pokazuje, że bliskość wciąż wygrywa z cyfrowym dystansem.

Lorenz

i

Autor: Lorenz/ Materiały prasowe

Radość bycia w paczce

Badani nie potrzebują dużego grona znajomych, ale dla wielu z nich (43%) posiadanie paczki znajomych to ważny element życia. Co sprawia, że takie grupy są ze sobą blisko? Zaufanie i lojalność (57%), możliwość bycia sobą (51%), wspólne poczucie humoru (47%) i wzajemne wsparcie (47%).

Co robimy w paczce? Najczęściej po prostu rozmawiamy (51%), spotykamy się bez planu (40%), imprezujemy (29%) albo wyjeżdżamy razem na wakacje (28%). Miejsca, w których się umawiamy, też są bliskie codzienności – u kogoś w mieszkaniu (57%), w kawiarni (32%) czy na świeżym powietrzu, np. w parku (28%). Przyjaźń rozkwita podczas luźnych pogawędek, na domówkach czy wspólnym maratonie z ulubionym serialem, którym często towarzyszą chrupiące Crunchips, inspirowane polską kuchnią Wiejskie Ziemniaczki czy kultowe Monster Munch.

– Nasze badanie pokazuje, że przyjaźń w Polsce opiera się na prostych, spontanicznych i autentycznych chwilach. To najlepszy dowód na to, że magia dzieje się w zwyczajnych okolicznościach, gdy po prostu jesteśmy razem – w domu, u znajomych na działce, nad pobliską rzeką. W Lorenz chcemy towarzyszyć tym momentom – od rozmów bez końca na balkonie po wieczory filmowe – dodając do nich radość dzielenia się z bliskimi ulubionymi przekąskami: Crunchipsami i Wiejskimi Ziemniaczkami, chrupkami Monster Munch i Curly czy orzeszkami NicNac’s – mówi Aleksandra Paciorek, Starszy Kierownik ds. Marki, PR i Komunikacji Korporacyjnej w Lorenz.

Mniej znaczy więcej

Polacy stawiają w relacjach na jakość, a nie ilość. Prawie połowa (47%) badanych ma od 1 do 3 przyjaciół, a 58% respondentów wybiera małe, sprawdzone grono zamiast poszerzania kręgu znajomych. Niemal połowa (48%) przyznaje, że potrzebuje czasu, by zaufać nowej osobie. Dlatego stawiamy na długotrwałe, głębokie relacje – aż 76% badanych poznało swojego najlepszego przyjaciela ponad 5 lat temu. To pokazuje, że wolimy dzielić ważne momenty z kilkoma bliskimi niż „bywać” wszędzie i ze wszystkimi.

Gdzie rodzi się bliskość

Najczęściej przyjaźnie zaczynają się tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu – w szkole (37%), w pracy (31%) i w sąsiedztwie (28%). Od wspólnej ławki, przez przerwy na kawę, po spontaniczne spotkania po pracy – to codzienne sytuacje stają się początkiem więzi, które trwają latami.

Choć smartfony ułatwiają kontakt, Polacy stawiają na żywy dialog. 66% woli spotkania twarzą w twarz, a jedynie 11% preferuje rozmowy online.

Kim jest przyjaciel?

Dla respondentów przyjaciel to przede wszystkim osoba, na którą można liczyć (31%), której można zaufać (22%) i powiedzieć wszystko (19%). To również ktoś, kto doradzi i wesprze (15%). Aż 70% badanych deklaruje, że w sytuacji kryzysowej rzuci wszystko, by pomóc przyjacielowi.

A wsparcie, jakie otrzymujemy, obejmuje praktycznie wszystkie sfery życia. 79% respondentów twierdzi, że przyjaciele podtrzymują ich na duchu w trudnych momentach, a 75% – że dbają o ich zdrowie i dobrostan psychiczny. Ponad połowa badanych (56%) może liczyć na swojego przyjaciela nawet w sprawach zawodowych.

Idealny przyjaciel po polsku

Zapytani o cechy wymarzonego przyjaciela, badani wskazują przede wszystkim szczerość (46%) i lojalność (40%). Wysoko cenimy też poczucie humoru (38%), które sprawia, że zwykłe spotkanie zamienia się w prawdziwe przeżycie. Ważne są także empatia i wrażliwość (30%) oraz podobne zainteresowania (29%) – bo przyjaźń najczęściej opiera się na tym, że lubimy spędzać czas w podobny sposób. Co ciekawe, dla większości ankietowanych (58%) płeć w przyjaźni nie ma żadnego znaczenia – liczy się to, by dobrze czuć się razem.

Blaski i cienie przyjaźni

Najczęściej dbamy o przyjaźń poprzez bycie dostępnym, gdy przyjaciele nas potrzebują (39%) i oferowanie wsparcia w trudnych chwilach (39%). Co czwarty ankietowany regularnie dopytuje o codzienne sprawy i pamięta o ważnych datach.

A co potrafi zniszczyć relację? Brak przestrzeni dla siebie. Aż 46% badanych szybko zakończy znajomość, jeśli przyjaciel będzie ich ograniczał. Polacy nie lubią też ignorowania wiadomości (37%) i plotkowania o innych (35%). Za to nie zwracają większej uwagi na brak komplementów czy niedostrzeganie zmian w wyglądzie – w tej kwestii okazujemy się bardzo wyrozumiali.

Przyjaźń najlepiej smakuje offline

Przyjaźń w Polsce nie potrzebuje filtrów ani pretekstów. Liczy się obecność – rozmowa na żywo, śmiech przy stole, wspólna paczka chrupek Curly czy orzeszków NicNac’s. To właśnie takie z pozoru zwyczajne chwile nadają relacjom wyjątkowy smak.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki