Paczka bliskich przyjaciół ważniejsza niż lajki. Tak wygląda przyjaźń po polsku

Radość bycia w paczce

Badani nie potrzebują dużego grona znajomych, ale dla wielu z nich (43%) posiadanie paczki znajomych to ważny element życia. Co sprawia, że takie grupy są ze sobą blisko? Zaufanie i lojalność (57%), możliwość bycia sobą (51%), wspólne poczucie humoru (47%) i wzajemne wsparcie (47%).

Co robimy w paczce? Najczęściej po prostu rozmawiamy (51%), spotykamy się bez planu (40%), imprezujemy (29%) albo wyjeżdżamy razem na wakacje (28%). Miejsca, w których się umawiamy, też są bliskie codzienności – u kogoś w mieszkaniu (57%), w kawiarni (32%) czy na świeżym powietrzu, np. w parku (28%). Przyjaźń rozkwita podczas luźnych pogawędek, na domówkach czy wspólnym maratonie z ulubionym serialem, którym często towarzyszą chrupiące Crunchips, inspirowane polską kuchnią Wiejskie Ziemniaczki czy kultowe Monster Munch.

– Nasze badanie pokazuje, że przyjaźń w Polsce opiera się na prostych, spontanicznych i autentycznych chwilach. To najlepszy dowód na to, że magia dzieje się w zwyczajnych okolicznościach, gdy po prostu jesteśmy razem – w domu, u znajomych na działce, nad pobliską rzeką. W Lorenz chcemy towarzyszyć tym momentom – od rozmów bez końca na balkonie po wieczory filmowe – dodając do nich radość dzielenia się z bliskimi ulubionymi przekąskami: Crunchipsami i Wiejskimi Ziemniaczkami, chrupkami Monster Munch i Curly czy orzeszkami NicNac’s – mówi Aleksandra Paciorek, Starszy Kierownik ds. Marki, PR i Komunikacji Korporacyjnej w Lorenz.

Mniej znaczy więcej

Polacy stawiają w relacjach na jakość, a nie ilość. Prawie połowa (47%) badanych ma od 1 do 3 przyjaciół, a 58% respondentów wybiera małe, sprawdzone grono zamiast poszerzania kręgu znajomych. Niemal połowa (48%) przyznaje, że potrzebuje czasu, by zaufać nowej osobie. Dlatego stawiamy na długotrwałe, głębokie relacje – aż 76% badanych poznało swojego najlepszego przyjaciela ponad 5 lat temu. To pokazuje, że wolimy dzielić ważne momenty z kilkoma bliskimi niż „bywać” wszędzie i ze wszystkimi.

Gdzie rodzi się bliskość

Najczęściej przyjaźnie zaczynają się tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu – w szkole (37%), w pracy (31%) i w sąsiedztwie (28%). Od wspólnej ławki, przez przerwy na kawę, po spontaniczne spotkania po pracy – to codzienne sytuacje stają się początkiem więzi, które trwają latami.

Choć smartfony ułatwiają kontakt, Polacy stawiają na żywy dialog. 66% woli spotkania twarzą w twarz, a jedynie 11% preferuje rozmowy online.

Kim jest przyjaciel?

Dla respondentów przyjaciel to przede wszystkim osoba, na którą można liczyć (31%), której można zaufać (22%) i powiedzieć wszystko (19%). To również ktoś, kto doradzi i wesprze (15%). Aż 70% badanych deklaruje, że w sytuacji kryzysowej rzuci wszystko, by pomóc przyjacielowi.

A wsparcie, jakie otrzymujemy, obejmuje praktycznie wszystkie sfery życia. 79% respondentów twierdzi, że przyjaciele podtrzymują ich na duchu w trudnych momentach, a 75% – że dbają o ich zdrowie i dobrostan psychiczny. Ponad połowa badanych (56%) może liczyć na swojego przyjaciela nawet w sprawach zawodowych.

Idealny przyjaciel po polsku

Zapytani o cechy wymarzonego przyjaciela, badani wskazują przede wszystkim szczerość (46%) i lojalność (40%). Wysoko cenimy też poczucie humoru (38%), które sprawia, że zwykłe spotkanie zamienia się w prawdziwe przeżycie. Ważne są także empatia i wrażliwość (30%) oraz podobne zainteresowania (29%) – bo przyjaźń najczęściej opiera się na tym, że lubimy spędzać czas w podobny sposób. Co ciekawe, dla większości ankietowanych (58%) płeć w przyjaźni nie ma żadnego znaczenia – liczy się to, by dobrze czuć się razem.

Blaski i cienie przyjaźni

Najczęściej dbamy o przyjaźń poprzez bycie dostępnym, gdy przyjaciele nas potrzebują (39%) i oferowanie wsparcia w trudnych chwilach (39%). Co czwarty ankietowany regularnie dopytuje o codzienne sprawy i pamięta o ważnych datach.

A co potrafi zniszczyć relację? Brak przestrzeni dla siebie. Aż 46% badanych szybko zakończy znajomość, jeśli przyjaciel będzie ich ograniczał. Polacy nie lubią też ignorowania wiadomości (37%) i plotkowania o innych (35%). Za to nie zwracają większej uwagi na brak komplementów czy niedostrzeganie zmian w wyglądzie – w tej kwestii okazujemy się bardzo wyrozumiali.

Przyjaźń najlepiej smakuje offline

Przyjaźń w Polsce nie potrzebuje filtrów ani pretekstów. Liczy się obecność – rozmowa na żywo, śmiech przy stole, wspólna paczka chrupek Curly czy orzeszków NicNac’s. To właśnie takie z pozoru zwyczajne chwile nadają relacjom wyjątkowy smak.