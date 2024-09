Pierwsza edycja nagród CRAFTY - SPR Awards organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Reklamowych.

„Po raz pierwszy w historii naszej branży mamy tak silne, egalitarne i prężnie działające stowarzyszenie producenckie. Bardzo nas to cieszy. CRAFTY – SPR Awards, to nasza szczególna duma! To nie tylko nagrody, ale platforma łącząca twórców z producentami, klientami i agencjami. To wydarzenie, zainicjowane przez nas producentów, pokazuje jak istotnym ogniwem jesteśmy w naszej branży.” - powiedziała Arleta Robinson, prezeska SPR i Lucky Luciano Pictures.

Pierwsza edycja nagród CRAFTY SPR Awards obejmuje 14 kategorii, w tym 9 dotyczących tzw. craftów – czyli specjalistycznych dziedzin w produkcji reklamowej, takich jak min. reżyseria, zdjęcia, scenografia czy montaż. Nowością jest kategoria Zrównoważona Produkcja, która nagradza domy produkcyjne szczególnie dbające o klimat i środowisko przy swoich realizacjach. W skład jury wchodzi 144 twórców branży reklamowej, którzy oddawali swoje głosy anonimowo za pomocą platformy internetowej. W przyszłości do tego grona dołączą również laureaci pierwszej edycji nagród.

Wyniki głosowania zostaną ujawnione podczas gali finałowej, na której przyznane zostaną nagrody główne i po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

Kategorie CRAFT:

Reżyseria

Zdjęcia

Scenografia

Kostiumy

Charakteryzacja / Make up

Animacja

VFX

Montaż

Korekcja barwna

Kategorie dodatkowe:

Producentka/Producent Roku

Kierowniczka/Kierownik Produkcji Roku

Dom Produkcyjny Roku

Najlepszy Film

Zrównoważona Produkcja

Zamiast tradycyjnych statuetek, na gali finałowej wręczone zostaną oryginalne reliefy, zaprojektowane przez artystkę Olę Niepsuj. Co więcej, w ramach towarzyszącej wydarzeniu akcji „Las Nagród”, SPR sfinansuje zasadzenie 1 m² lasu za każde zgłoszenie.

„Prace nad Crafty – SPR Awards trwają od wiosny i cieszy nas, że zbliżamy się do wielkiego finału. Chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, które włożyły mnóstwo energii i czasu w te przygotowania. Słowa wdzięczności należą się także naszym partnerom oraz sponsorom, którzy w nas uwierzyli i bez których to wydarzenie nie byłoby możliwe. Ufam, że gala finałowa oraz afterparty będą wyjątkowymi momentami, które zapamiętamy na długo.” – powiedział Tomek Dławichowski, wiceprezes SPR i partner zarządzający w Timecode Film Production.

CRAFTY - SPR Awards wspierane są przez dwie ważne dla branży organizacje: Polską Organizację Reklamodawców (POR) i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

i Autor: materiał prasowy Tomek Dławichowski, wiceprezes SPR i partner zarządzający w Timecode Film Production.

i Autor: materiał prasowy CRAFT