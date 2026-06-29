Pierwsza karta płatnicza dziecka. Sprawdź, jak uczyć bezpiecznych zakupów w internecie i unikać oszustw

Brak adresu oraz numeru telefonu na stronie sklepu internetowego to wyraźny sygnał ostrzegawczy przed fałszywym sprzedawcą

Jak podaje strona National Cyber Security Centre, bezpieczne zakupy w internecie warto robić jako gość bez zakładania stałego konta

Złodzieje bardzo często włamują się na profile znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o szybkie kliknięcie w złośliwy link

Według portalu Federal Trade Commission podstawą ochrony pierwszej karty płatniczej dziecka są długie hasła oraz obowiązkowe logowanie dwuetapowe

Szybkie zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji dzwoniąc na oficjalny numer banku daje szansę na uratowanie zablokowanych pieniędzy po oszustwie

Bunt dwulatka - Plac Zabaw odc. 6

Pierwsza karta płatnicza dziecka. Jak uczyć bezpiecznych zakupów w sieci?

Dzieci coraz wcześniej proszą o własne konto bankowe i kartę, żeby swobodnie kupować nowe gry czy ubrania. Dla nas to naturalny etap dorastania, ale dla młodego człowieka to wejście w wirtualny świat pełen finansowych pułapek. Zanim pozwolimy nastolatkowi na samodzielność, warto usiąść razem z nim i omówić podstawowe zasady bezpiecznych zakupów w internecie.

Jak możemy przeczytać na stronie National Cyber Security Centre, dobrym pomysłem jest robienie zakupów bez zakładania konta w sklepie i wybieranie opcji zapłaty jako gość. Warto też pilnować, żeby przeglądarka internetowa nie zapamiętywała danych naszej karty na przyszłość. Dodatkowo lepszą ochronę przy zwrotach dają karty kredytowe, chociaż na początek dzieci zazwyczaj korzystają ze zwykłych kart debetowych.

Jak rozpoznać oszustwo w sieci? Na te sygnały warto uważać przed płatnością

Kiedy twoje dziecko przegląda oferty z tanimi butami czy nową elektroniką, łatwo może trafić na fałszywy sklep, dlatego przed zatwierdzeniem koszyka warto uczulić malucha na kilka ważnych szczegółów:

brak adresu i numeru telefonu do kontaktu na stronie sklepu internetowego

drobne literówki w adresie strony internetowej (na przykład mybonk zamiast mybank)

prośby o bezpośredni przelew na konto bankowe sprzedawcy zamiast płatności przez bramkę

dziwne znaki lub dodatkowe cyfry na samym końcu adresu znanej strony

Zwrócenie uwagi na te małe błędy to podstawa ochrony domowego budżetu. Zawsze warto powtarzać dziecku, że jeśli oferta wydaje się zbyt piękna i tania, to najpewniej jest to zwykła próba wyłudzenia pieniędzy.

Podejrzane wiadomości na telefonie. Dlaczego dziecko klika w dziwne linki?

Młodzi ludzie spędzają dużo czasu w mediach społecznościowych i często dostają prywatne wiadomości od nieznajomych z obietnicą darmowych dodatków do gier. Złodzieje włamują się też na konta znajomych naszego dziecka i wysyłają prośby o małą pożyczkę czy kliknięcie w konkretny odnośnik. Czasami wysyłają po prostu zwykłe wiadomości udające kuriera, który prosi o drobną dopłatę do paczki.

Jeśli dziecko kliknie w taki link i wpisze swoje dane logowania do banku, oszuści od razu zyskują dostęp do jego pieniędzy. Według portalu Federal Trade Commission bardzo ważne jest używanie silnych haseł składających się z minimum dwunastu znaków, a także włączenie logowania dwuetapowego. Warto stale uświadamiać młodego człowieka, że w internecie nigdy nie należy podawać swoich danych prywatnych osobom, których w ogóle się nie zna.

Co zrobić, gdy dziecko padnie ofiarą oszusta? Szybkie ratowanie pieniędzy

Nawet przy największej ostrożności może się zdarzyć, że twoje dziecko przeleje pieniądze na fałszywe konto lub poda dane ze swojej karty obcej osobie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zadzwonić prosto do banku, zgłosić nieautoryzowaną transakcję i poprosić o cofnięcie płatności oraz zablokowanie karty. Kolejnym ważnym krokiem jest szybka zmiana haseł do wszystkich kont internetowych, zwłaszcza jeśli to samo hasło było używane w kilku miejscach. Dodatkowo dobrym pomysłem może być włączenie skanowania antywirusowego na komputerze, żeby usunąć złośliwe programy pobrane z fałszywego linku. Dobrze jest pamiętać, aby kontaktować się z bankiem tylko przez oficjalny numer telefonu znaleziony na ich prawdziwej stronie, a nie przez numery podrzucone w wyszukiwarce.

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Źródła:

National Cyber Security Centre (UK) — “Shopping and paying safely online”

Office of the Attorney General of Texas — “How to Spot and Report Internet and Email Scams”

Federal Trade Commission (FTC) — “Heads Up: Stop. Think. Connect.”

Federal Trade Commission (FTC) — “What To Do if You Were Scammed” (PDF)