To imię zdobywa serca Polaków. Brzmi jak obietnica hiszpańskich wakacji

Rodzice poszukujący dla swoich pociech nieszablonowych, a zarazem praktycznych rozwiązań, często decydują się na imiona przywołujące na myśl egzotyczne i przyjemne klimaty.

W naszym kraju systematycznie rośnie popularność propozycji z południa Europy, które wyróżniają się melodyjnością, bogatą historią oraz łatwością w codziennym użyciu.

Jedna z takich form, posiadająca antyczny rodowód, zyskała globalną rozpoznawalność jako uosobienie wolności i gorącego temperamentu.

Mimo że wciąż należy do rzadszych wyborów, stanowi doskonałą odskocznię od najpopularniejszych zestawień, gwarantując unikalność oraz ponadczasową klasę.

Trend nadawania dzieciom zagranicznych imion wciąż przybiera na sile nad Wisłą. Rodzice coraz przychylniejszym okiem patrzą na krótkie i dźwięczne warianty wywodzące się z państw południowej Europy. Wyróżnia się wśród nich propozycja, która od razu przywodzi na myśl Półwysep Iberyjski. Chociaż jej pochodzenie jest znacznie starsze, dla wielu ludzi stała się absolutnym synonimem hiszpańskiej żywiołowości.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie

9

Pochodzenie i znaczenie imienia Carmen

Mowa oczywiście o imieniu Carmen, które powszechnie uchodzi za jeden ze sztandarowych symboli Hiszpanii. Zwięzła i pełna wdzięku forma jest znana niemal w każdym zakątku globu. Jej korzeni należy szukać w hiszpańskim tytule Matki Bożej z Góry Karmel, czyli Nuestra Señora del Carmen. Sama nazwa odnosi się bezpośrednio do wzniesienia zlokalizowanego na terytorium współczesnego Izraela. Gigantyczną i światową rozpoznawalność przyniósł temu imieniu Georges Bizet za sprawą swojej legendarnej opery. Tytułowa bohaterka tego dzieła uosabiała wielką odwagę i niezależność, na trwałe łącząc to imię z ognistym charakterem.

Polacy coraz chętniej nazywają córki imieniem Carmen

Na polskim podwórku Carmen nadal zalicza się do grona rzadkich imion, jednak statystyki pokazują, że zyskuje ono na znaczeniu. Polscy rodzice zachwalają przede wszystkim jego światowy wymiar, brak problemów z dykcją i wytworne brzmienie. To idealny kompromis dla osób pragnących uniknąć masowych trendów, a jednocześnie stroniących od przesadnej egzotyki. Większości z nas ten wybór kojarzy się z wakacyjnym słońcem, tańcem flamenco i beztroskim życiem nad Morzem Śródziemnym. Z tego powodu regularnie króluje w letnich rankingach najpiękniejszych zagranicznych imion. Łączy w sobie ponadczasową elegancję z na tyle dużą unikalnością, że ryzyko spotkania kilku dziewczynek o tym imieniu w jednej grupie przedszkolnej jest minimalne.

Zobacz też: To zapomniane imię wraca do łask. W przeszłości nosił je wybitny Polak