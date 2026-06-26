To zapomniane imię wraca do łask. W przeszłości nosił je wybitny Polak

Zainteresowanie klasycznymi formami stale rośnie, a określenie oznaczające władcę pokoju znów cieszy się ogromnym wzięciem.

Wybór ten stanowi jasny symbol przywództwa i nierozerwalnie wiąże się z postacią wielkiego polskiego artysty.

Rodzice w naszym kraju doceniają fascynującą przeszłość tego imienia i chętnie nazywają tak swoich synów.

Dane wyraźnie potwierdzają ogromne przywiązanie Polaków do sprawdzonych i tradycyjnych wyborów. Czołowe miejsca zestawień od dawna okupują tacy panowie jak Jan, Piotr oraz Krzysztof. Formy uchodzące dotychczas za typowe dla starszych pokoleń, czyli na przykład Antoni, Franciszek lub Stanisław, znów masowo pojawiają się w aktach urodzenia. Podobny trend dotyczy również imienia Fryderyk, ponieważ młodzi rodzice coraz częściej dostrzegają jego wyjątkowy urok.

Pochodzenie i znaczenie imienia Fryderyk

Ten wyjątkowo dostojny wybór charakteryzuje się bardzo szlachetnym rodowodem oraz ponadczasową formą. Bogate europejskie dziedzictwo idzie tutaj w parze z takimi wartościami jak rozwaga, pokój i silne przywództwo. Korzenie tej formy sięgają starogermańskiego słowa fridu, które oznacza po prostu pokój, oraz członu rihhi oznaczającego króla lub władcę. Dlatego bezpośrednie tłumaczenie pozwala nam stwierdzić, że imię to oznacza kogoś rządzącego w spokoju lub po prostu władcę pokoju.

Na przestrzeni wieków wybór ten cieszył się ogromnym uznaniem w wielu europejskich państwach, a szczególnie upodobali go sobie arystokraci oraz monarchowie. Tak właśnie nazywali się liczni władcy państwa pruskiego, duńskiego oraz niemieckiego. W naszym kraju najsłynniejszym reprezentantem tego miana pozostaje genialny kompozytor Fryderyk Chopin, który uchodzi za absolutnego mistrza muzyki romantycznej.

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Liczba mężczyzn o imieniu Fryderyk w Polsce

Mieszkańcy naszego kraju znają tę formę od wielu stuleci, jednak nigdy nie zdominowała ona masowej wyobraźni. Długo kojarzono ją wyłącznie z szeroko pojętą kulturą wyższą i historyczną tradycją. Obecnie ojcowie i matki coraz chętniej sięgają po ten elegancki oraz oryginalny wariant o niezwykle pozytywnym przesłaniu. Rejestry bazy PESEL wskazują, że obecnie w naszym państwie żyje 4722 mężczyzn o tym imieniu, co daje mu 237. lokatę w rankingu najpopularniejszych imion męskich w kraju. W 2025 roku nadano je 138 noworodkom, podczas gdy dwie dekady temu na taki krok zdecydowano się zaledwie 43 razy.

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