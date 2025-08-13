PKO Ubezpieczenia powraca z autorskim programem Balance Space - serią podcastów o dobrostanie kobiet

- Balance Space to odpowiedź na rosnące potrzeby współczesnych czasów. Temat dobrostanu jest bardzo uniwersalny, ponieważ dotyczy nas wszystkich - Polek i Polaków, którzy poszukują harmonii między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowiem fizycznym a psychicznym. Podcasty stanowią kolejne narzędzie wspierające odbiorców w budowaniu tej równowagi – mówi Ewa Kapacka, DyrektorBiura Marketingu i PR w PKO Ubezpieczenia

Wierzymy, że ubezpieczenia to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, ale też realne wsparcie w codziennym życiu. Dlatego w Balance Space mówimy o profilaktyce, regeneracji, uważności i zdrowych nawykach - po raz kolejny w bezpośredniej i bliskiej formie, dostępnej na wyciągnięcie ręki – dodaje Ewa Kapacka.

Podcasty Balance Space to rozmowy z ekspertkami i psycholożkami - inspirującymi postaciami, które dzielą się własnymi doświadczeniami, wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Intymny i bezpośredni charakter rozmów, a także dostępność treści, sprawiają, że z wiedzy ekspertek można korzystać w dowolnym czasie i miejscu – w drodze do pracy, podczas spaceru czy chwili relaksu. To wsparcie, które towarzyszy na co dzień i zachęca do małych kroków w stronę większego dobrostanu.

Wśród poruszanych tematów są m.in.:

jakie sygnały wysyła nam ciało, kiedy jesteśmy przemęczone?

co naprawdę oznacza work-life balance?

dlaczego warto inwestować w mikronawyki?

jak zadbać o odżywianie, kiedy głowa jest gdzie indziej?

Nowe odcinki publikowane będą co tydzień, a każdy z nich to około 50 minut konkretnej wiedzy i pozytywnej energii. Podcast Balance Space dostępny jest na platformach: Spotify, Apple Podcasts i YouTube.