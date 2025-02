Początek znajomości ‒ jak obchodzić Walentynki? Jasne wskazówki daje savoir-vivre

Wspólne planowanie, a nie zgadywanie

Temat obchodzenia Walentynek warto poruszyć wcześniej i zapytać drugą osobę, jak wyobraża sobie ten dzień i co chciałaby wspólnie robić. Może druga osoba nie przywiązuje do niego wagi? Może preferuje kameralne świętowanie? A może liczy na romantyczny wieczór? Kluczowe kwestie do omówienia:

💬 Czy obchodzimy Walentynki? Jeśli tak, to jak?

💰 Kto płaci? Dzielimy się kosztami, czy ktoś przejmuje inicjatywę?

🚗 Jak z transportem? Kto kogo odbiera? Kto płaci?

💭 Jakie są oczekiwania obu stron?

‒ Każdy jest inny ‒ sposób spędzenia Walentynek zależy od dwóch osób. Kierowanie się wskazówkami etykiety pomoże dopasować aktywności do potrzeb własnych oraz partnera tak, by czuć się komfortowo w danej sytuacji ‒ powiedziała Hanna Dymek-Jara, autorka programu Decoding Etiquette. ‒ Otwarta komunikacja pozwoli uniknąć nieporozumień i sprawi, że obie strony będą się świetnie bawić pogłębiając swoją relację. Najważniejsze to nie narzucać drugiej osobie rozwiązania, które może ją krępować.

Prezent z klasą – mniej znaczy więcej

Droga biżuteria czy ekstrawaganckie prezenty mogą być przytłaczające dla drugiej osoby i stworzyć presję odwzajemnienia gestu.

‒ Przygotowanie odpowiedniego prezentu wymaga głębszego zrozumienia partnera i jego oczekiwań. Na początkowym etapie znajomości ważne jest, by nie przesadzić z wielkimi gestami, które mogą onieśmielić osobę otrzymującą upominek ‒ dodała Hanna Dymek-Jara.

Etykieta mówi jasno, że prezent powinien być symboliczny, elegancki i dostosowany do etapu znajomości, dlatego sprawdzą się:

💐 klasyczne kwiaty,

🍫 dobrej jakości czekoladki,

📖 książka, o tematyce związanej z zainteresowaniami drugiej osoby.

W skrócie – nie chodzi o wartość materialną, ale o przemyślany gest.

Smartfon na bok, rozmowa na pierwszym miejscu

Tego dnia Walentynki i Walentowie oczekują szczególnej uwagi od swoich partnerów, nawet na początku związku. Życzenia złożone przez telefon, social media czy SMS nie wystarczą. Najlepszy będzie bezpośredni kontakt i czas spędzony wspólnie w wyjątkowy sposób. Warto dać sobie pełną uwagę i odłożyć na bok smartfony! Jednym z największych błędów na randce jest ciągłe sprawdzanie telefonu.

Dzień inny niż zwykle ‒ kolacja lub wirtualna randka

Walentynki to wyjątkowy dzień dla nowych par i okazja, by spędzić wspólnie czas w wartościowy sposób. Warto celebrować ten dzień na przykład przy kolacji. Może to być restauracja lub wspólne gotowanie w domu – ważne, by było przyjemnie i bez stresu.

Jeżeli tego dnia parę dzieli duża odległość, warto zorganizować wirtualną randkę:

👩‍💻 razem gotować,

🎬 oglądać film na streamingu,

💬 przygotować ulubiony napój i porozmawiać na wideoczacie.

To okazja do kolekcjonowania pierwszych wspólnych wspomnień: rozmów, śmiechu i ciepłej atmosfery bliskości.

Ubiór dobrany do okazji

Dopasowanie stroju do okazji to kluczowy element etykiety. Dres czy casualowy T-shirt założony do eleganckiej restauracji to stylowa wpadka. Na kolację sprawdzą się takie elementy garderoby:

Dla kobiet: elegancka sukienka, stylowa bluzka ze spodniami lub spódnicą.

Dla mężczyzn: koszula, marynarka, klasyczne spodnie, czyste buty.

Nie chodzi o przesadną elegancję, ale o okazanie szacunku drugiej osobie ubiorem odpowiednim do okazji.

Pożegnanie – czy pocałunek jest obowiązkowy?

Jeśli relacja jest krótka, takie gesty nie są konieczne. Savoir-vivre mówi, że zakończenie spotkania powinno być naturalne i bez presji. Wyrażając wdzięczność za wspólnie spędzony czas, można powiedzieć „Dziękuję za miły wieczór, świetnie się bawiłem(-am)”. Pożegnanie w formie uścisku dłoni, czy przytulenia też jest w porządku.

Walentynkowy savoir-vivre w pigułce wg programu Decoding Etiquette:

✅ Planowanie – ustalcie oczekiwania i szczegóły spotkania.

✅ Prezent – symboliczny, ale przemyślany.

✅ Wyjątkowy czas ‒ twórzcie wspólne wspomnienia np. podczas kolacji lub na wirtualnej randce

✅ Ubiór – dobrany do okazji, ale nie codzienny.

✅ Telefon na bok – skupcie się na sobie.

✅ Pożegnanie – naturalne i komfortowe dla obu stron.

Program Decoding Etiquette poprzez swoje szkolenia pomaga „rozkodować”, czyli zrozumieć zasady etykiety oraz stosować je w praktyce. Tematyka obejmuje m.in. zachowanie przy stole, w społeczeństwie, w biurze, na spotkaniach na żywo i online, netykietę, small talk i networking. Decoding Etiquette uczy, jak prawidłowo odczytać każdą sytuację oraz odpowiednio dobrać sposób zachowania, aby okazać szacunek innym oraz zawsze czuć się pewnie i komfortowo.

Walentynki to nie wyścig o najbardziej spektakularny gest, ale okazja do miłego spędzenia czasu i budowania relacji z klasą i szacunkiem. Udanej zabawy!