Problemy z relaksem często biorą się z myślenia, że czas wolny to zwykłe lenistwo, a na chwilę wytchnienia trzeba sobie solidnie zapracować .

. Ludzie ze skłonnością do perfekcjonizmu skupiają uwagę na niezrealizowanych obowiązkach i czują przymus produktywnego wykorzystywania każdej minuty .

. Odcięcie się od pracy utrudniają dodatkowo smartfony, przychodzące powiadomienia oraz nieustanne porównywanie swojego życia z innymi w sieci .

. Regenerację należy wpisać na stałe w plan dnia, wyznaczyć godziny wolne od obowiązków i odkładać telefon. Przy bardzo silnych wyrzutach sumienia warto skonsultować się z psychologiem.

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Dlaczego odpoczynek kojarzy się z lenistwem?

Źródłem tego problemu bywa podejście do obowiązków i pracy, które zostało wpojone danej osobie w przeszłości. Ktoś, kto od dziecka słyszał o konieczności ciągłego działania, niesienia pomocy innym oraz maksymalnego wykorzystywania czasu, w dorosłości często nie potrafi zaakceptować zwykłej bezczynności. W takich okolicznościach chwila wytchnienia staje się czymś, z czego należy się tłumaczyć.

Przy takim podejściu regeneracja przestaje być naturalnym elementem dnia i zmienia się w nagrodę za odhaczenie wszystkich punktów z listy zadań. Kłopot w tym, że spis obowiązków niemal nigdy się nie wyczerpuje. W każdej chwili można przecież uporządkować kolejną szafkę, nadrobić zaległości lub odpowiedzieć na następną wiadomość. To z kolei sprawia, że czas na relaks nieustannie odsuwa się w przyszłość.

Perfekcjonizm a poczucie winy w trakcie odpoczynku

Wyrzuty sumienia w czasie wolnym bardzo często dotykają ludzi o wyraźnych rysach perfekcjonistycznych. Takie osoby narzucają sobie niezwykle wyśrubowane standardy i odnoszą wrażenie, że każda nieproduktywna godzina jest bezpowrotnie zmarnowaną szansą. Nawet po obiektywnie pracowitym dniu ich uwaga wciąż krąży wokół zadań, których nie zdołały jeszcze wykonać.

Czasami idzie to w parze z przeświadczeniem, że o wartości człowieka decydują wyłącznie jego sukcesy. Wówczas bezcelowy spacer, lektura książki czy oglądanie serialu zaczynają budzić wewnętrzny niepokój. Odpoczywający człowiek nie dostrzega w tych prostych zajęciach żadnego konkretnego pożytku, przez co nie potrafi uznać ich za sprawy wystarczająco istotne.

Przebodźcowanie i media społecznościowe utrudniają odpoczynek

Nie bez znaczenia pozostaje także dzisiejszy tryb życia. Przez smartfony, komunikatory oraz wyskakujące powiadomienia mnóstwo ludzi utrzymuje kontakt ze sprawami zawodowymi nawet po godzinach pracy. Niejednokrotnie wystarczy pojedynczy sygnał dźwiękowy z telefonu, by myśli na nowo zaczęły krążyć wokół obowiązków i planów na następny dzień.

Sytuacji nie poprawia również ocenianie swojego życia na tle innych. Przeglądając media społecznościowe, regularnie oglądamy osoby, które trenują, podróżują, zdobywają nową wiedzę, pną się po szczeblach kariery i osiągają następne cele. W takich warunkach bardzo łatwo ulec złudzeniu, że nasza własna aktywność jest niewystarczająca, nawet gdy organizm domaga się po prostu zwykłej regeneracji.

Jak odpoczywać bez poczucia winy i wyrzutów sumienia?

Wprowadzanie zmian najlepiej zacząć od uznania relaksu za stały punkt dziennego harmonogramu, zamiast traktować go jak nagrodę za zrealizowanie wszystkich zadań. Dobrym krokiem jest wyznaczenie ściśle określonych godzin wolnych od pracy i powstrzymanie się od zapełniania ich kolejnymi obowiązkami. Duże wsparcie daje także wyciszanie powiadomień, odkładanie telefonu oraz stawianie na zajęcia, które nie są nastawione na osiągnięcie żadnego wymiernego efektu.

Warto mieć na uwadze, że regeneracja nie musi ograniczać się wyłącznie do leżenia na kanapie. Jednym siły przywróci spokojny wieczór w domu, czytanie albo gotowanie, podczas gdy inni wybiorą spacer lub spotkanie w gronie najbliższych. Kluczowe jest to, aby wybrana aktywność faktycznie pozwalała naładować baterie, zamiast zamieniać się w następne zadanie do odhaczenia na liście sukcesów.

Gdy jednak wyrzuty sumienia okazują się wyjątkowo dotkliwe, blokują regenerację i zaczynają utrudniać normalne życie, dobrze jest przepracować ten temat w gabinecie psychologa. Chwila wytchnienia w żadnym wypadku nie świadczy o braku ambicji. Stanowi ona jedną z fundamentalnych potrzeb ludzkiego organizmu, która warunkuje nasze prawidłowe funkcjonowanie na co dzień.