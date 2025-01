 Przebodźcowane Polki, jak malowanie intuicyjne i arteterapia mogą pomóc w codziennej gonitwie?

Codzienne życie współczesnej kobiety często przypomina wyścig z czasem. Praca, obowiązki domowe, wychowanie dzieci, relacje, oczekiwania społeczne, wszystko to sprawia, że kobiety muszą radzić sobie z presją i nadmiarem bodźców.

Arteterapia łączy elementy psychoterapii i twórczości artystycznej. To bezpieczna przestrzeń, w którym można wyrazić swoje emocje w bezpieczny sposób bez obawy przed oceną.

W trakcie malowania uczestnicy często odkrywają, że w sztuce mogą znaleźć nowe rozwiązania na problemy i zmartwienia.

Jeśli kobieta nie może regularnie uczestniczyć w warsztatach, to może rozpocząć od małych kroków. Poświęcając sobie 10–15 minut dziennie na twórczość. Może być malowanie, rysowanie czy nawet bazgranie na kartce papieru. Liczy się proces, nie efekt.

Stwórz swój kącik artystyczny. Wygospodaruj w domu miejsce, gdzie ta przestrzeń będzie należeć do ciebie. Kilka farb, pędzli i kart papieru wystarczy, by zacząć.

Zamiast tłumić złość, smutek czy frustrację, wyraź je na zewnątrz. Intuicyjnie wybieraj kolory i formy, które najlepiej oddają Twój stan. Baw się kolorami, mają one wpływ na nastrój. Eksperymentuj z nimi – maluj to, co cię przyciąga i pozwala na spontaniczność. Twórz w naturze, jeśli masz taką możliwość, zabierz swoje materiały na zewnątrz – do parku, lasu czy na plażę.

To także rozwój kreatywności, malowanie rozwija wyobraźnię i uczy nieszablonowego myślenia. Powoduje poczucie sprawczości, tworzenie wzmacnia wiarę w siebie i swoje umiejętności. Regularne malowanie staje się momentem wyciszenia i refleksji.

„Czas to dar, jaki możemy dać sobie samemu”. Wystarczy kartka papieru, kilka farb i odrobina chęci, by odbyć podróż w głąb siebie.

Vedic Art to metoda malowania intuicyjnego, która pozwala na pełną swobodę twórczą, bez potrzeby posiadania umiejętności artystycznych. Celem jest odnalezienie w sobie kreatora własnego życia poprzez sztukę, bez oceniania i presji doskonałości.

Arteterapia to forma terapii wykorzystująca różne dziedziny jedną z nich jest malowanie, w celu poprawy zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dla wielu osób malowanie staje się rodzajem terapii, która pomaga w odnalezieniu równowagi i spokoju w życiu codziennym. Nie wymaga ona żadnych zdolności artystycznych – liczy się proces twórczy a przede wszystkim osoba, uczestnik warsztatu, a nie efekt. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie wyrażenia emocji, redukcja napięcia oraz wsparcie w odnajdywaniu wewnętrznej równowagi.

Jeśli zdecydujesz się na udział w zajęciach, warto zapoznać się z kilkoma praktycznymi informacjami. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika. Każde miejsce tego typu dostarcza wszystkie niezbędne materiały, w tym farby, pędzle i płótna, dzięki czemu nie trzeba martwić się o zaopatrzenie. Zajęcia są dostępne dla osób w różnym wieku 16+, co czyni je idealnym sposobem na wspólne spędzanie czasu w kreatywny sposób. Tego rodzaju podejście umożliwia uczestnikom pełne zaangażowanie się w proces twórczy, co sprzyja efektywnemu relaksowi i koncentracji. Liczy się proces a skutkiem ubocznym są obrazy, które tworzą uczestnicy kursu. Prace często maja charakter symboliczny — jest to sposób na pozostawienie za sobą trudnych emocji i doświadczeń, które zostały przetworzone podczas tworzenia.

Jedną z inspirujących historii z Malowni jest opowieść o młodej kobiecie, która zaczęła od swobodnej zabawy malarskiej, przyszła na warsztaty. Początkowo miała trudności z rozstaniem się ze swoimi pracami, ale ostatecznie to doświadczenie pomogło jej zostawić bagaż za sobą. Potem zaczęła malować w domu, ukończyła kurs malowania intuicyjnego Vedic Art i teraz sprzedaje swoje obrazy. Malowanie przyniosło jej nie tylko odprężenie, ale także nową pasję i źródło dochodu.

Tworzenie wymaga skupienia na chwili obecnej. Jest to doskonały sposób, aby oderwać się od przeszłości i zmartwień dotyczących przyszłości. Malowanie pomaga skoncentrować się na „tu i teraz”, co ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Terapia przez malowanie jest niezwykle elastyczną metodą, która może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Regularne praktykowanie arteterapii przynosi szereg korzyści. Proces twórczy pozwala na rozładowanie napięcia i relaksację, stymuluje wydzielanie endorfin, co pozytywnie wpływa na nasz nastrój.

Proces twórczy pozwala wyrazić emocje, zredukować stres oraz odnaleźć spokój ducha. Bez względu na to, czy wybierzesz malowanie, rzeźbię, czy kolaż, kluczowe jest otwarcie się na proces i pozwolenie sobie na chwilę wytchnienia. W chaosie codzienności arteterapia przypomina nam o sile sztuki jako narzędzia do samopoznania i regeneracji. Malowanie to nie tylko alternatywna forma spędzania czasu wolnego, ale także głęboka podróż do wnętrza siebie poprzez sztukę. Dla osób poszukujących i sposobów na regenerację, arteterapia może okazać się rewelacyjnym odkryciem. Malowanie to nie tylko malowanie na płótnie, ale prawdziwe odkrywanie siebie poprzez sztukę.

Codzienność wypełniona zadaniami do wykonania może przytłaczać. Warto znaleźć sobie coś, w czym nadmiar napięcia znajdzie ujście. W innym wypadku prędzej czy później odbije się to na zdrowiu — pojawią się problemy ze snem, rozdrażnienie, wahania nastrojów i wiele innych kłopotów. Chroniczny stres obciąża cały organizm i katalizuje choroby. Organizm ludzki to zespół naczyń połączonych, dlatego jeśli zaniedbamy jakiś obszar (np. zdrowie psychiczne, bo przecież jedziemy siłą rozpędu i jakoś dajemy radę), z czasem przestaną funkcjonować również kolejne.

Malowanie to nie tylko alternatywna forma spędzania czasu wolnego, ale także głęboka podróż do wnętrza siebie poprzez sztukę. Dla kobiet poszukujących nowych doświadczeń i sposobów na regenerację, arteterapia może okazać się rewelacyjnym odkryciem. Po powrocie z terapii, uczest nie tylko czują się wypoczęci fizycznie, ale również pełni energii twórczej i gotowi na nowe wyzwania. Malowanie to nie tylko malowanie na płótnie, ale prawdziwe odkrywanie siebie poprzez sztukę. Dlatego warto poświęcić czas na tę formę terapii i relaksu, aby powrócić do codziennego życia wzbogaconym o nowe perspektywy i inspiracje.

Malownia, to miejsce stworzone do wyrażania siebie poprzez sztukę. Przestrzeń bez okien pozwala uczestnikom na całkowite odcięcie się od świata zewnętrznego i zaangażowanie w twórczy proces. Malownia kładzie nacisk na spontaniczność i swobodę, co umożliwia każdemu wyrażenie siebie za pomocą farb i pędzli. Atmosfera sprzyja medytacji i introspekcji, co jest kluczowe dla osiągnięcia stanu głębokiego relaksu.

Zajęcia w Malowni nie są tylko formą relaksu, ale także skutecznym narzędziem radzenia sobie ze stresem i przemęczeniem zawodowym. Uczestnicy wyciszają umysł, koncentrują się na chwili obecnej i bezpiecznie wyrażają swoje emocje. Dla wielu malowanie staje się terapią, która pomaga w odnalezieniu równowagi i spokoju. Arteterapia jest uznawana za efektywną formę terapii wspierającą zdrowie psychiczne i prowadzącą do poprawy samopoczucia i jakości życia. Efekt takich zajęć nigdy nie podlega ocenie, jest jedynie formą ekspresji między uczestnikami a terapeutą lub dla mnie bardziej osoba towarzysząca uczestnikowi warsztatów.

Autor: Edyta Anyszka

i Autor: materiały prasowe Edyta Anyszka