Rossmann: Pomagamy jak umiemy – pierwszy etap remontu w ICZMP za nami!

- Do Kliniki Neurologii przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Dziś w kolejce na leczenie czeka około 1500 dzieci. Gdy została wyremontowana pierwsza część oddziału, przestrzeń o połowę mniejsza niż ta, którą klinika zajmuje dzisiaj, pojawiło się pytanie, co zrobić z dziećmi, które są umówione na przyjęcie na oddział. Cześć z nich trzeba byłoby odesłać, co na pewno nie wyszłoby im na zdrowie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro pacjenta, dlatego szybko zdecydowaliśmy, że na kilka miesięcy w wyremontowane miejsce, które docelowo będzie Kliniką Neurologii przeniesiemy mniejszą Klinikę Neurochirurgii, również remontowaną dzięki środkom z inicjatywy „Pomagamy jak umiemy” Rossmanna. Neurologia pomęczy się jeszcze trochę w starej klinice, ale nie odbędzie się to kosztem pacjentów, których trzeba by było w związku z remontem odsyłać – mówi Adam Czerwiński, rzecznik prasowy ICZMP.

Dzięki tej zmianie w harmonogramie prac Klinika Neurochirurgii działa w odmienionej przestrzeni już od marca, a mali pacjenci mogą leczyć się w znacznie lepszych warunkach. Michał Maziarz, tata 3-letniego Dominika, spędza z synem już drugi tydzień na oddziale. - Można powiedzieć, że jesteśmy stałymi gośćmi Kliniki Neurochirurgii. Synek urodził się z wodogłowiem, więc konieczne było wszczepienie zastawki komorowo-otrzewnowej. Regularnie przyjeżdżamy na kontrole, a teraz, z powodu problemów z drenażem, czekamy na poprawę wyników – mówi.

- Jesteśmy tutaj pierwszy raz po remoncie. Jestem pozytywnie zaskoczony, że wszystko jest tak wygodne i nowoczesne. Są fotele, które pozwalają rodzicom odpocząć. W pokoju mamy dużą umywalkę, która umożliwia wygodne mycie dziecka. Mamy dużo przestrzeni, ogromne szafy, w których możemy wszystko pomieścić. Wielkim udogodnieniem są też łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I mnóstwo pozornie drobnych rzeczy, które niezwykle ułatwiają komfort pobytu: klimatyzacja, rolety, punktowe oświetlenie, dzięki któremu nie trzeba już budzić wszystkich dzieci w nocy ostrym światłem, by podać leki jednemu z nich. Fajnie, że zamiast starych, obdrapanych ścian są tu teraz kolorowe, przytulne tapety. Mamy kuchnię, w której możemy zrobić sobie kawę lub herbatę i skorzystać z lodówki. To naprawdę ułatwia życie, szczególnie tym, którzy tak jak my przebywają tutaj tygodniami. Synkowi bardzo podoba się też czytelnia z książeczkami i kolorowankami. Byliśmy w wielu szpitalach i muszę przyznać, że ten oddział jest najnowocześniejszy i najbardziej przyjazny pacjentom. Na pewno to też zasługa personelu. Pobyt w szpitalu nigdy nie jest miły, ale tutaj po remoncie panują warunki jak w domu – opowiada tata Dominika.

Ściany kliniki ozdabiają dobrze znane najmłodszym postaci z Czyściochowej Akademii Rossmanna. Czyściochy, bohaterowie słuchowiska, bajek i piosenek, towarzyszą dzieciom na co dzień, przynosząc uśmiech i radość i w humorystyczny sposób uczą najmłodszych dobrych nawyków higienicznych. Ich wizerunki ocieplają korytarze Kliniki.

Co dalej? Budowlańcy przenieśli się już do drugiej połowy przestrzeni, którą docelowo zajmie Klinika Neurologii. Prace potrwają tu do przełomu października i listopada. Kiedy pacjenci kliniki przeniosą się do nowego wnętrza, ruszą prace budowlane w przestrzeni przeznaczonej dla Kliniki Neurochirurgii. Tu koniec prac planowany jest na marzec 2026 roku.

Zbiórka wciąż trwa, a skanowanie aplikacji Rossmann PL podczas zakupów naprawdę ma moc! To właśnie dzięki temu Rossmann wspiera małych pacjentów i może podarować im komfort pobytu w szpitalu. Jeszcze w tym roku na remont i rozbudowę obu klinik przekazanych zostanie kolejnych 5 milionów złotych, czyli w sumie 15 mln zł.

i Autor: materiały prasowe Klinika Neurochirurgii