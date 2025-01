„Rozmowy Tego Warte” – L'Oréal Paris prezentuje nową serię autorskich podcastów

Przyjrzyj się dokładnie. To, co ujrzysz, wyjawi, czy masz wyjątkową osobowość. Tylko wybrańcy są w stanie dostrzec ten szczegół. Test obrazkowy

„Rozmowy tego warte”

Piękno zaczyna się od słuchania siebie – to motto przyświeca nowemu projektowi L’Oréal Paris. Podcast „Rozmowy Tego Warte” odkrywa szeroki wachlarz tematów związanych z urodą, oferując coś dla każdego. Odcinki zgłębiają naukowe aspekty pielęgnacji skóry, innowacyjne podejścia do stylizacji włosów oraz sztukę perfekcyjnego makijażu. Wszystko to wzbogacone o osobiste historie, eksperckie porady i inspirujące opowieści zaproszonych gości. W dyskusjach wezmą udział: eksperci, ambasadorzy marki, influencerzy, celebryci oraz konsumenci dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wraz z odcinkami zmieniają się goście, ale także prowadzący. Wśród nich m.in. Aleksandra Pawlik (influencerka, podcasterka) czy Martyna Peache.me (skin influnecerka) a gości – Maks Behr (prezenter telewizyjny), czy Julia Wieniawa – ambasadorka marki L’Oréal Paris.

Tematyka dopasowana do potrzeb

Każdy temat do odcinków podcastu został stworzony na podstawie potrzeb konsumentów, zmapowanych dzięki pogłębionemu social listeningowi wykonanemu przez zespół. Za jego pomocą marka L’Oréal Paris odpowiada na potrzebę swoich klientów i klientek, które szukają dodatkowej wiedzy, połączonej z praktycznym wykorzystaniem produktów marki. Łącząc jednocześnie przyjemne z pożytecznych, podano to w formie najpopularniejszego touchpointu ostatniego roku – podcastów.

Celem projektu jest zbudowanie większej świadomości marki oraz jej ekspertyzy w kategorii pielęgnacji skóry, włosów czy makijażu oraz zmniejszenie dystansu marki do konsumentów odpowiadając na ich konkretne potrzeby.

Pierwszy odcinek pt. „Obalamy mity z głową” pojawi się 14 stycznia na platformie YouTube marki L’Oréal Paris, a kolejny odcinek pojawi się już w lutym 2025 roku. Serię można śledzić na oficjalnym kanale YouTube L'Oréal Paris oraz Facebooku

Za pomysł kreatywny, strategie platformy komunikacyjnej „Rozmowy Tego Warte” L’Oréal Paris odpowiada agencja McCann Polska, strategie komunikacji – Enyo SA, strategie mediowe – Wavemaker, produkcje – dom produkcyjny Truskavka, całą serie reżyseruje

Marta Mach. Cały projekt platformy komunikacyjnej po stronie L’Oréal Polska leaduje Magdalena Góźdź – Advocacy Lead L’Oréal Paris wraz z zespołem.