Rusza 15. edycja programu edukacyjnego WINIARY „Gotuj się na zmiany”

– Naszą ambicją jest być jak najbliżej podstawy programowej. To właśnie nauczyciele zgłaszają nam potrzebę otrzymywania praktycznych, wartościowych treści, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z uczniami. Dlatego staramy się, by program „Gotuj się na zmiany” nie tylko inspirował, ale realnie wspierał edukację żywieniową i uczył praktycznych nawyków, które mają na celu zapobieganie marnowania żywności – mówi Magdalena Jabłońska, Ekspert ds. treści i mediów społecznościowych WINIARY.

Ambasadorzy na nowo

Ambasadorami 15. edycji pozostają dobrze znani uczestnikom programu: Dariusz Martynowicz – nauczyciel i entuzjasta nowoczesnej edukacji – oraz Jagna Niedzielska – propagatorka kuchni w duchu zero waste. Do tego duetu dołącza Tymoteusz Gliszczyński, młody twórca internetowy, którego zadaniem będzie dotarcie do najmłodszych odbiorców z treściami edukacyjnymi w atrakcyjnej i angażującej dla nich formie.

Dla dzieci, rodziców i szkół

Program „Gotuj się na zmiany” adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – od przedszkolaków, przez uczniów klas 1–3 i 4–8, po nauczycieli i rodziców, którzy wspierają dzieci w kształtowaniu dobrych nawyków. W 15. edycji na uczestników czekają scenariusze lekcji i pomoce dydaktyczne, przygotowane w ścisłej zgodzie z głównymi kierunkami polityki oświatowej, aby wspierać codzienną pracę pedagogów.

Konkursy i zabawa online

Każdy z bloków edukacyjnych zakończy się zadaniem konkursowym, które pozwoli uczniom i szkołom rywalizować o atrakcyjne nagrody. Program obejmuje także szerokie działania online – od dodatkowych materiałów do nauki po współprace z influencerami oraz interaktywne treści, takie jak piosenka przygotowana ze „Śpiewającymi Brzdącami” czy inspirujące bajki wprowadzające najmłodszych w świat zero waste.