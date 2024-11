„Słodkie Usprawiedliwienie” - firma Wedel zachęca, by na Mikołajki podarować dzieciom CZAS RAZEM

Zimowy quiz. Co wiesz o tej mroźnej porze roku? Połowa punktów to już sukces

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel: „Słodkie Usprawiedliwienie to stworzona przez naszą załogę inicjatywa, w którą może się zaangażować każda firma. Wpisuje się ona w założenia celu wyższego istnienia Wedla tj. zaangażowanie w budowanie i wzmacnianie relacji międzyludzkich poprzez promowanie spędzania czasu razem. Akcja jest także odpowiedzią na niepokojące zjawisko osamotnienia, mające swoje odzwierciedlenie m.in. w wynikach raportu Fundacji Unaweza „Młode Głowy”, które wskazują na to, że 37,5% młodych ludzi odczuwa samotność1”.

Celem Słodkiego Usprawiedliwienia jest promowanie wspólnych chwil i budowanie silniejszych więzi między pracownikami, pracowniczkami i ich bliskimi. Akcja polega na tworzeniu przez dzieci usprawiedliwień w formie listów do Firmowego Mikołaja. Słodka korespondencja umożliwia ich rodzicom skorzystanie z dodatkowego czasu wolnego od pracy na wspólne aktywności rodzinne.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnący problem samotności wśród młodych ludzi oraz presję związaną z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród rodziców. Wedel zachęca inne firmy i organizacje do popularyzacji Słodkiego Usprawiedliwienia i tym samym wspierania pracowników w budowaniu relacji rodzinnych i społecznych.

Przekształć miejsce pracy w pracownię Mikołaja i dołącz do akcji

Słodkie Usprawiedliwienie angażuje w działania nie tylko dzieci i rodziców, ale również pracodawców i przedsiębiorców. Obecnie, w nowoczesnych firmach odchodzi się od chłodnych relacji biznesowych między współpracownikami, na rzecz poczucia wspólnoty i tworzenia trwałych relacji. Włączanie się kolejnych organizacji w tę akcję jest zatem świetną okazją do stworzenia dodatkowej inicjatywy dla społeczności pracowniczej, która pozwoli na skrócenie dystansu między pracownikami i pracowniczkami a zarządem. W tym scenariuszu to osoba decyzyjna wciela się w rolę Firmowego Mikołaja, do którego trafiają listy od dzieci pracowników.

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel dodaje: “Jesteśmy dumni, że akcja „Słodkie Usprawiedliwienie” ma już drugą, tym razem świąteczną odsłonę. Nasza inicjatywa nie tylko promuje wartości rodzinne i zacieśnianie więzi z najbliższymi, ale również ma przypominać o potrzebie zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Serdecznie zachęcam wszystkie firmy do włączenia się w akcję! Szefowie i Szefowe stają się w tym czasie Firmowymi Mikołaj(k)ami, którzy mogą wręczyć swoim pracownikom i pracowniczkom coś, czego ten tradycyjny Mikołaj nie jest w stanie – dodatkowe chwile na budowanie wspomnień z dziećmi. Wierzymy, że w ten sposób dotrzemy z tym ważnym przekazem do osób decyzyjnych w firmach, zachęcimy dorosłych do większej uważności i spędzania jakościowego czasu z najbliższymi, a dzieciom podarujemy piękne chwile. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy uczynić ten świat odrobinę lepszym miejscem – z przyjemnością”.

Społeczna wartość akcji

Wedlowska inicjatywa ma przypominać, jak ważny jest CZAS RAZEM, a celem nadrzędnym jest przyczynianie się do poprawy jakości życia i zwiększania poczucia przynależności wśród wszystkich członków rodziny. Dodatkowym aspektem jest przeciwdziałanie wypaleniu rodzicielskiemu, które często wynika z presji zawodowej i braku czasu dla najbliższych. Z badań prowadzonych w latach 2018–2020 wynika, że średni poziom wypalenia rodzicielskiego był w Polsce najwyższy ze wszystkich badanych krajów2. Poprzez zaangażowanie firm i wyjście naprzeciw rzeczywistym potrzebom jednostek, akcja wspiera tworzenie bardziej przyjaznych i zintegrowanych środowisk pracy.

E.Wedel, poprzez akcję „Słodkie Usprawiedliwienie”, pokazuje, że proste gesty mogą mieć ogromne znaczenie. Wspólne chwile z rodziną to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Każdy może włączyć się w tę prostą inicjatywę, która pomaga odkryć na nowo magię świąt i czasu spędzonego razem.