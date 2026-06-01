Tego dnia rodzi się najmniej dzieci w Polsce. Sprawdź, czy twoja data jest wyjątkowa

Związek między datą urodzenia a cechami człowieka od dawna fascynuje wielu z nas. Część osób polega na znakach zodiaku, inne analizują numerologię, a niektórzy twierdzą, że dzień tygodnia narodzin wpływa na naszą osobowość. Warto zauważyć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego to w niedzielę przychodzi na świat najmniej dzieci. Z kolei rekordzistą w tej kwestii jest wtorek. Statystyki pokazują, że właśnie we wtorki rodzi się aż 16 procent wszystkich noworodków w Polsce. Taka sytuacja wynika głównie z harmonogramów pracy placówek medycznych, ponieważ planowane zabiegi cesarskiego cięcia i wywoływane porody odbywają się zazwyczaj w dni powszednie. Z tego powodu niedziela jest najrzadszym dniem narodzin. Zobacz, co wyróżnia dzieci urodzone na koniec tygodnia.

Dzieci urodzone w niedzielę mają wyjątkowe cechy

Powszechne wierzenia sugerują, że osoby, które przyszły na świat w niedzielę, charakteryzują się radosnym usposobieniem i pozytywnym nastawieniem do świata. Zazwyczaj przypisuje się im wrodzoną charyzmę, dużą pewność siebie i umiejętność zjednywania sobie ludzi. Uchodzą za jednostki towarzyskie, otwarte na innych i pełne witalności, potrafiące poprawić nastrój w swoim otoczeniu.

Zgodnie z dawnymi interpretacjami niedziela symbolizuje słońce, więc dzieci urodzone tego dnia wykazują się ambicją, kreatywnością i łatwością w podejmowaniu nowych działań. Często wskazuje się, że posiadają one niezłomną wolę, cenią swoją niezależność i uparcie dążą do wyznaczonych sobie celów.

Osobom urodzonym w niedzielę często przypisuje się wyjątkową szczodrość i dużą serdeczność w stosunku do otoczenia. Mają one chętnie wspierać swoją rodzinę i przyjaciół, a w kontaktach międzyludzkich stawiać na spokój i zgodę. Z drugiej strony ich silna pewność siebie bywa niekiedy interpretowana jako skłonność do uporu lub chęć dominacji nad innymi.

Należy pamiętać, że są to tylko obiegowe opinie i ciekawostki, które nie mają żadnego uzasadnienia w badaniach naukowych. Niemniej jednak fakt, że niedziela to dzień z najmniejszą liczbą narodzin, może sprawić, iż urodzeni w tym czasie poczują się naprawdę wyjątkowi.

