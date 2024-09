Teoria wózka na zakupy wyjawi Twoje prawdziwe oblicze. Ma silny związek z osobowością. "Nie wpadłam na to"

Teoria wózka na zakupy wyjawi Twoje prawdziwe oblicze. Ma silny związek z osobowością

W sieci można natknąć się na teorię wózka na zakupy, która w Stanach Zjednoczonych zyskuje coraz większą popularność. Na profilu @it_might_work pojawił się niedawno nawet film na temat tej teorii. O co chodzi? Otóż pozwala ona określić cechy charakteru danej osoby, na podstawie tego, jak zachowuje się po zakończeniu zakupów, a precyzując - chodzi o to, czy odstawia wózek zakupowy w wyznaczone miejsce, czy jednak porzuca go byle gdzie. Ta teoria jest niezwykle popularna wśród Amerykanów, gdyż tam za zwrot wózka w sklepie nie otrzymujemy monet.

Test osobowości. Czy odstawiasz wózek zakupowy w wyznaczone miejsce?

Tiktokerka wyjaśniła, co poszczególne zachowania klientów korzystających z wózków na zakupy, mówią na temat ich osobowości. I tak osoby, które zawsze zwracają wózki w wyznaczone miejsce, wykazują się samorządnością i troską o innych. Zawsze robią to, co dobre, bez względu na to, czy otrzymają za to nagrodę. Z kolei osoby, które zostawiają wózki w przypadkowych miejscach, są zdecydowanie mniej skłonni do angażowania się w działania korzystne społecznie. Ten test osobowości wzbudził spore emocje wśród internautów.

Ludzie zwracają uwagę na ważną kwestię

Filmik na TikToku, opisujący teorię wózka na zakupy i jego związku z osobowością człowieka, wzbudził spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. "W sumie to nigdy nie wpadłam na to, że nie muszę tego wózka odstawiać. Dzięki!", "Zwracam wózek, żeby nie uderzył komuś w auto" - czytamy pod nagraniem na TikToku. Niektórzy zwrócili jednak uwagę na jeden dość ważny szczegół. "U nas 99 procent ludzi zwraca wózki, by odzyskać monetę lub żeton"- możemy przeczytać w komentarzach na TikToku. Także jak słusznie zauważyli internauci, teoria wózka na zakupy sprawdza się wyłącznie w krajach, gdzie nie trzeba do niego wrzucać monety.