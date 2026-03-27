To imię królowało w latach 90. Dzisiaj nadawane jest sporadycznie

Zmieniające się mody sprawiają, że dawne ulubione wybory rodziców znikają z zestawień, nawet w dobie wielkiego powrotu tradycyjnych form.

Konkretne żeńskie określenie wciąż sporadycznie trafia do urzędowych rejestrów, ale daleko mu do dawnej świetności.

Warto poznać niezwykłą historię oraz dokładne tłumaczenie tego starożytnego słowa o łacińskim rodowodzie.

Ostatnia dekada ubiegłego wieku przyniosła w Polsce gigantyczną fascynację zachodnią kulturą. Zjawisko to odcisnęło swoje piętno na ubraniach, nowinkach technologicznych oraz urzędowych decyzjach młodych ojców i matek. Obywatele masowo rezygnowali wtedy z tradycyjnej Marii czy Krystyny na rzecz zupełnie świeżych rozwiązań. Prawdziwe triumfy święciło w tamtym okresie żeńskie imię Paulina. Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej, ponieważ to miano rzadko pojawia się we wnioskach o rejestrację noworodka.

Znaczenie i łacińskie pochodzenie imienia Paulina

Opisywana forma wywodzi się bezpośrednio z języka łacińskiego i bazuje na słowie Paulinus, tłumaczonym jako "kobieta należąca do Pawła". Sam rdzeń Paulus wskazuje na kogoś drobnego, skromnego i niewielkiego. Paulina funkcjonuje jako żeński odpowiednik popularnego imienia Paweł, mocno osadzonego w kulturze starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Upływający czas sprawił, że to eleganckie słowo przeniknęło do wielu państw na kontynencie europejskim. Jego dodatkowa ranga w państwach o chrześcijańskich korzeniach wynikała z kultu świętego Pawła, czyli jednej z czołowych postaci biblijnych.

Kobiety noszące to imię powszechnie uważa się za osoby niezwykle subtelne oraz wykazujące się sporą wrażliwością, a zarazem imponującą odpornością psychiczną. Społeczeństwo postrzega Pauliny jako jednostki bardzo odpowiedzialne i empatyczne, dla których sprawy domowe odgrywają kluczową rolę. Przedstawicielki tej grupy zazwyczaj priorytetowo traktują pielęgnowanie relacji z najbliższymi oraz utrzymanie spokoju we własnym otoczeniu.

Popularność imienia Paulina w Polsce

Szczyt zainteresowania tym imieniem w naszym kraju przypadał na lata 80. i 90. minionego stulecia. Rodzice masowo wybierali to imię dla swoich córek, dlatego dzisiaj większość posiadaczek tego imienia reprezentuje pokolenie dwudziesto- oraz trzydziestolatków. Rządowa baza numerów PESEL wskazuje, że aktualnie imię to noszą 224 173 Polki, co daje mu trzydzieste pierwsze miejsce w krajowym zestawieniu. Zapał współczesnych rodziców uległ jednak wyraźnemu ochłodzeniu, gdyż w minionym roku odnotowano jedynie 107 nadań.

