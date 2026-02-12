To imię o łacińskim rodowodzie oznacza "łagodną". W Polsce jest rzadkie

Rodzice często stają przed dylematem, czy postawić na modne brzmienie, czy jednak na głębokie przesłanie, które niesie za sobą imię.

To imię o łacińskim rodowodzie oznaczające "łagodną", w naszym kraju nosi zaledwie garstka kobiet.

Mimo że posiada niezwykle pozytywny wydźwięk, nigdy nie stało się hitem na polskich porodówkach.

Mowa o imieniu Klementyna, które wielu z nas kojarzy się niemal wyłącznie z lekcjami historii i postacią Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Ta słynna pedagożka i działaczka społeczna była prawdziwą gwiazdą swoich czasów - jako pierwsza kobieta pisała utwory dedykowane dzieciom i młodzieży, a także jako pierwsza kobieta zarabiała na własnej twórczości. Choć w XIX wieku imię to miało swoje "pięć minut", to nigdy nie zdobyło serc rodziców na tyle, aby stać się częstym wyborem.

Zobacz także: To rzadkie imię oznacza "niebiańską". W 2025 roku nadano je zaledwie 2 razy

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Klementyna - etymologia imienia

Jeśli zajrzymy głębiej w etymologię, sprawa robi się naprawdę interesująca. Klementyna wywodzi się z łaciny, a konkretnie od słowa "clemens". Jest to żeński odpowiednik Klemensa - imienia noszonego przez papieży, co z automatu dodaje mu powagi i prestiżu. Kobieta o tym imieniu ma być uosobieniem łagodności, litości i przychylności wobec innych. W europejskich rodach arystokratycznych Klementyny pojawiały się często, co nadało mu królewskiej powagi i eleganji. W kulturze utrwalił się wizerunek Klementyny jako osoby delikatnej, świetnie wykształconej i inteligentnej, choć w Polsce ten arystokratyczny czar nie przełożył się na tłumy w urzędach stanu cywilnego.

Liczby nie kłamią - to imię to prawdziwy unikat

Mogłoby się wydawać, że w dobie poszukiwania oryginalności, Klementyna będzie znakomitym wyborem, gdyż cechuje się klasą i pozytywną wibracją, sugerując, że osoba je nosząca jest uosobieniem dobra i łagodności. Statystyki są jednak zupełnie inne. Baza danych PESEL wskazuje, iż w Polsce żyją obecnie jedynie 1734 kobiety noszące to imię jako pierwsze. Taki wynik daje mu odległą, 380. pozycję w rankingu popularności. W 2024 roku na wybór imienia Klementyna zdecydowali się rodzice 65 dziewczynek, co pokazuje, że imię nie zostało całkowicie zapomniane, ale do głównego nurtu wciąż mu bardzo daleko.