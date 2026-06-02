To imię odchodzi w zapomnienie. W 2025 roku nazwano tak zaledwie cztery dziewczynki

Choć wiele tradycyjnych imion znów staje się modnych, ta konkretna grecka forma żeńska wciąż pozostaje w cieniu.

To unikalne imię w dosłownym tłumaczeniu oznacza morze i trafia rocznie zaledwie do kilku noworodków.

Bogata historia nie wystarcza, aby uchronić ten wybór przed niemal pewnym zniknięciem z urzędów stanu cywilnego.

Rodzice w ostatnich latach bardzo chętnie sięgają po dawną tradycję. Zagraniczne inspiracje zeszły na dalszy plan, a na szczytach zestawień ponownie królują tacie imiona jak Jan, Stanisław, Franciszek oraz Hanna, Zofia i Maria. Wielki renesans dawnych imion całkowicie omija Pelagię, którą w minionym roku wybrano dla zaledwie czterech nowo narodzonych obywatelek.

Greckie pochodzenie imienia Pelagia. Oznacza wolność i otwarte morze

Kobiety noszące to miano zawdzięczają je starożytnej Grecji. Słowo pelagios bezpośrednio tłumaczy się jako osobę morską lub pochodzącą z otwartych wód. Ten językowy rodowód sprawia, że imię ściśle wiąże się z żywiołem wody i nieskrępowaną przestrzenią, a jego symbolika odnosi się do głębokiego spokoju i życiowej niezależności. Historyczną rozpoznawalność zapewniła święta Pelagia, postać darzona ogromną czcią zarówno w tradycji katolickiej, jak i prawosławnej. Właśnie dzięki wschodnim odłamom chrześcijaństwa nazewnictwo to przetrwało długie wieki w różnych zakątkach Europy.

Cechy charakteru kobiet o imieniu Pelagia. Wyróżnia je silna intuicja

Właścicielkom tego rzadkiego imienia przypisuje się w społeczeństwie cały zestaw bardzo mocnych cech osobowościowych. Według popularnych przekonań Pelagia wyróżnia się ogromną wrażliwością oraz niezwykle trafną intuicją. To również osoby wyjątkowo wytrwałe, dysponujące silnym charakterem. Starożytne korzenie oraz niespotykane współcześnie brzmienie sprawiają, że kobiety o tym imieniu natychmiast przyciągają uwagę otoczenia i mocno odróżniają się na tle powszechnie stosowanych form.

Ile osób w Polsce nosi imię Pelagia? Nowe dane pokazują wyraźny spadek

Złoty wiek tego nazewnictwa w naszym kraju przypadł na XIX stulecie oraz początki XX wieku, kiedy to chętnie nadawano je dziewczynkom w społecznościach wiejskich. Nigdy jednak nie był to wybór masowy, co doskonale potwierdzają współczesne statystyki urzędowe. Aktualne rejestry państwowe wskazują, że imię Pelagia nosi w Polsce zaledwie 3714 kobiet, dając mu odległe, 294. miejsce w krajowym zestawieniu. Obecnie to prawdziwa rzadkość na oddziałach położniczych. W 2025 roku nazwano tak zaledwie cztery dziewczynki, a w ciągu trwającej dekady urzędnicy zapisali to imię zaledwie 23 razy. Te twarde liczby zwiastują szybki koniec jego historii w naszym kraju.

