Nazywają się tak tylko trzy kobiety w Polsce. To imię wywołuje niemałe zdumienie

Trendy w nadawaniu imion ulegają w Polsce ciągłym przeobrażeniom , pokazując zmieniające się mody i społeczne fascynacje, co kształtuje dynamiczny zbiór popularnych oraz zapomnianych form.

Analizując bazę PESEL, można natrafić na imiona nadane zaledwie kilku osobom w całym kraju. Bywają to starodawne, zapomniane warianty, czasem dziwne modyfikacje powszechnych form, a niekiedy słowa kojarzące się raczej z nazwiskiem lub językiem obcym. Takie sytuacje zawsze intrygują i prowokują do pytań, jak to w ogóle możliwe, że tak unikalne formy trafiły do państwowych dokumentów.

Jednym z takich ekstremalnie rzadkich przypadków jest imię, które w Polsce posiadają zaledwie trzy kobiety.

Imię Szyja budzi powszechne zdziwienie w Polsce

Mowa o imieniu Szyja. Chociaż dla przeważającej większości brzmi to jak zwykłe słowo oznaczające część ciała, to faktycznie znajduje się w polskich aktach. Z informacji zgromadzonych w systemie PESEL wynika, że Szyja występuje jako niezwykle rzadkie imię, z którego korzysta ledwie garstka osób. Statystyki wskazują zaledwie na trzy kobiety noszące to imię, co czyni je absolutnym ewenementem.

Szyja to imię czy może jednak nazwisko?

Interesujące jest to, że Szyja zdecydowanie częściej funkcjonuje w naszym kraju jako nazwisko. Jak pokazują statystyki, posługuje się nim kilkaset osób w różnych województwach, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska oraz centralnej części Polski. O ile więc jako nazwisko słowo to ma swoje umocowanie i rozkład geograficzny, o tyle w formie imienia stanowi nie lada rzadkość i budzi duże zaskoczenie.

Tak oryginalne imiona rodzą naturalne pytania o ich źródło. Zastanawia, czy są to błędy urzędników przy zapisie, dawne decyzje rodziców, czy też może lokalne obyczaje, które z biegiem lat wygasły. W przypadku tak unikalnych rejestracji ciężko o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ każda taka sprawa ma swój indywidualny charakter i po latach jest bardzo trudna do zweryfikowania.

Przykłady takie jak imię Szyja udowadniają, jak bogaty i nieprzewidywalny jest oficjalny spis imion w naszym państwie. Oprócz tradycyjnych i powszechnych wyborów, widnieją w nim formy, które często odbierane są jedynie jako językowa osobliwość, a mimo to pełnoprawnie widnieją w dowodach osobistych.

