Uber Eats Awards 2026 w nowej odsłonie – w puli nagród 100 tys. zł

Przepis na sukces

W tym roku konkurs Uber Eats Awards powraca w nowej odsłonie. Przede wszystkim w puli nagród znajduje się przeszło 100 tys. zł – w tym 50 tys. zł dla zwycięskiej restauracji. Finaliści mogą liczyć na wsparcie marketingowe sprzyjające ich dalszemu rozwojowi. Kulminacją całego wydarzenia będzie uroczysta gala finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni laureaci, a najlepsze restauracje staną do rywalizacji w widowiskowej formule live cooking.

– Uber Eats Awards pokazuje, jak silna i różnorodna jest rodzima gastronomia – od lokalnych perełek po koncepty, które wyznaczają trendy na skalę całego kraju – mówi Michał Dubisz, General Manager Uber Eats Polska. – Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej edycji i ponad 80 tysiącach głosów społeczności, postanowiliśmy jeszcze bardziej zaangażować ją w tworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Dodatkowo, w tej edycji na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości aż 50 tysięcy złotych – podsumowuje Dubisz.

Wyłonić najsmaczniejszych

Celem Uber Eats Awards jest docenienie miejsc, które konsekwentnie budują jakość pod względem smaku, obsługi, unikalności serwowanych dań jak i stosunku jakości do ceny. Jednocześnie konkurs wspiera rozwój branży gastronomicznej poprzez zwiększenie widoczności restauracji i realne wsparcie marketingowe.

W ramach tegorocznej odsłony przyznane zostaną nagrody w pięciu kategoriach ogólnopolskich („Palce lizać”, „Tanio a dobrze”, „Najlepsza obsługa”, „Najlepsza potrawa wege”, „Moje odkrycie roku”), a także wyróżnienia regionalne oraz tytuł główny – „Restauracja Roku 2026”.

Co więcej, w tegorocznej edycji rozszerzono formułę jury. Po raz pierwszy jedno miejsce w kapitule trafi do osoby, która zamawia z Uber Eats na co dzień. To właśnie użytkownicy najlepiej wiedzą, które restauracje zasługują na wyróżnienie, bo oceniają je przy każdym zamówieniu. Teraz oprócz zgłoszenia ulubionych lokali w ramach konkursu, będą mogli oni zgłosić własną kandydaturę do jury poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie. Harmonogram konkursu:

5 maja - 18 maja: przyjmowanie zgłoszeń restauracji (formularz online)

20 maja - 2 czerwca: głosowanie użytkowników aplikacji

8 czerwca: ogłoszenie finalistów i zwycięzców regionalnych

16 czerwca 2026: gala finałowa oraz live cooking (Stadion Legii Warszawa)

