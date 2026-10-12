To imię ponownie wraca do łask. Oznacza "dar od Boga"

Klasyczne imię wywodzące się z Grecji ponownie zyskuje na popularności wśród polskich rodziców po wielu latach zapomnienia.

Sprawdź, co symbolizuje to imię i jakie cechy charakteru przypisuje się noszącym je mężczyznom.

Zobacz, jak kształtowały się statystyki nadawania tego imienia na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Oficjalne dane z bazy PESEL dobitnie pokazują, że polscy rodzice coraz częściej wracają do tradycyjnych imion. Minęła już moda na zagranicznie brzmiące formy, a do łask powracają imiona, które jeszcze niedawno kojarzyły się wyłącznie z pokoleniem naszych dziadków lub pradziadków. Doskonałym przykładem takiego trendu jest Teodor. Chociaż przez całe dekady omijano je szerokim łukiem podczas rejestracji dzieci, obecnie przeżywa swój wielki renesans.

Greckie pochodzenie i znaczenie imienia Teodor

Omawiana forma posiada greckie korzenie i pochodzi bezpośrednio od słowa Theódōros. Stanowi ono połączenie dwóch członów: „theos” (Bóg) oraz „doron” (dar), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu „dar od Boga” lub „dar Boży”. Z uwagi na to wyjątkowo symboliczne przesłanie, w minionych wiekach nadawano je przede wszystkim potomkom, na których przyjście na świat długo czekano. Na ziemiach polskich imię to pojawiało się już w czasach średniowiecza w rozmaitych wariantach. Doczekało się także wielu zagranicznych odpowiedników, takich jak włoski Teodoro czy też angielski Theodore.

Cechy charakteru przypisywane mężczyznom o imieniu Teodor

Posiadacze tego imienia uchodzą zazwyczaj za osoby niezwykle inteligentne, bardzo ambitne oraz wyróżniające się wyjątkowo spokojnym usposobieniem. Powszechnie uważa się, że potrafią utrzymać nerwy na wodzy nawet w najbardziej stresujących momentach, a wszelkie życiowe wybory analizują niezwykle chłodno. Teodora często opisuje się jako człowieka w pełni odpowiedzialnego, niezwykle konsekwentnego oraz budzącego zaufanie otoczenia, na którym zawsze można oprzeć się nie tylko w środowisku zawodowym, ale również na gruncie czysto prywatnym.

Jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, mężczyźni o tym imieniu wykazują się ogromną lojalnością i oddaniem, chociaż rzadko uzewnętrzniają swoje uczucia przy pierwszym spotkaniu. Zdecydowanie najbardziej cenią sobie prawdomówność, życiową stabilizację oraz silne więzi z członkami najbliższej rodziny. Z natury unikają oni wchodzenia w bezcelowe spory, jednak w obronie kluczowych dla siebie wartości potrafią walczyć z niesamowitą stanowczością. Dodatkowo uważa się, że cechuje ich naturalna ciekawość otaczającego świata oraz ogromna chęć ciągłego pogłębiania posiadanych informacji.

Popularność imienia Teodor w Polsce w ostatnich latach

Jeszcze kilkanaście lat temu imię to było nadawane sporadycznie. Rosnące zainteresowanie tą formą zaczęło być zauważalne w okolicach drugiej dekady obecnego stulecia. W 2010 roku nazwano tak zaledwie 45 dzieci, natomiast pięć lat później liczba ta podskoczyła do 186. Zdecydowany przełom przyniosły jednak następne lata, gdy w 2020 roku na Teodora zdecydowano się w 488 przypadkach, a w 2023 roku statystyki pokazały już 761 nadań. Zgodnie z informacjami z 2025 roku, to imię otrzymało ostatecznie aż 1221 chłopców, gwarantując mu wysoką, 28. pozycję w krajowym zestawieniu. Stanowi to absolutny rekord minionych 25 lat i dobitnie udowadnia, że społeczeństwo znów doceniło ten klasyczny wybór. Aktualnie w naszym kraju mieszka 10 273 obywateli noszących to imię jako pierwsze, co daje mu 172. miejsce na liście męskich imion w Polsce.

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