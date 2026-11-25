Imię Bożena ma rodowód słowiański i oznacza „obdarowaną przez Boga”, a największą popularnością w naszym kraju cieszyło się w drugiej połowie XX wieku.

Współcześnie rodzice wybierają je sporadycznie, przez co w 2025 roku otrzymało je tylko 16 dziewczynek, dając mu 287. miejsce w rankingu imion żeńskich.

Pomimo obecnego spadku zainteresowania, w Polsce mieszka 194 754 kobiet noszących to imię, co zapewnia mu 36. lokatę wśród najczęstszych imion żeńskich w kraju.

Chodzi o imię Bożena, które wywodzi się z kultury słowiańskiej, a jego bazą jest rdzeń „boż-” nawiązujący bezpośrednio do Boga. W najczęstszych przekładach określa się je słowami „obdarowana przez Boga”, „błogosławiona” albo „boska”. Część badaczy języka zwraca też uwagę na powiązania ze starymi imionami słowiańskimi, gdzie ten konkretny element stanowił życzenie pomyślności, opieki oraz szczęścia.

Historycznie imię to zyskało rozpoznawalność głównie na terenie Czech, gdzie na przestrzeni stuleci pojawiało się w rozmaitych wariantach. Z biegiem lat zdobyło uznanie również wśród Polaków i na stałe wpisało się w naszą tradycję nadawania imion.

Znaczenie imienia Bożena i przypisywane mu cechy charakteru

Główne znaczenie imienia Bożena łączy się z wyjątkowym darem, dobrocią oraz błogosławieństwem. Tłumaczenie tego miana jako „obdarowana przez Boga” sprawia, że ma ono bardzo pozytywny i ciepły charakter. Taki rodowód może stanowić symbol wdzięczności za dar życia, wiary w pomyślny los, a także przeświadczenia o wyjątkowości danej osoby. Tradycyjne księgi imion wskazują, że Bożeny cechują się serdecznością, wrażliwością i dużym przywiązaniem do najbliższych. Imię to łączone jest również z kobietami ceniącymi sobie spokój, życiową stabilizację oraz silne więzi rodzinne. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu opisy mają wymiar wyłącznie symboliczny i nie determinują prawdziwego charakteru żadnej z pań.

Popularność imienia Bożena w Polsce. W 2025 roku wybrano je tylko 16 razy

Zaledwie kilka dekad temu rodzice bardzo chętnie nazywali tak swoje córki. Największy rozkwit popularności tego imienia przypadł na czasy PRL-u w drugiej połowie XX wieku, kiedy to idealnie pasowało ono do trendu na swojskie i tradycyjne formy. Dla kolejnych pokoleń Bożena stanowiła dobrze znany klasyk, dlatego obecność kobiet o tym imieniu w wielu polskich rodzinach nie jest dziś żadnym zaskoczeniem. Jak wynika z oficjalnych statystyk rejestru PESEL, aktualnie w Polsce żyją 194 754 kobiety mające to imię wpisane jako pierwsze, co daje mu wysokie, 36. miejsce na liście najpowszechniejszych imion w naszym kraju. Trendy w nadawaniu imion ulegają jednak dynamicznym zmianom. Niekiedy pozornie zapomniane formy zaliczają wielki powrót do łask, czego świetnym dowodem są dzisiaj Hanna, Antonina, Franciszek czy Stanisław. W tym samym czasie imię Bożena wyraźnie odchodzi jednak do lamusa. W całym 2025 roku rodzice zdecydowali się na nie zaledwie 16 razy, przez co zajęło ono bardzo dalekie, 287. miejsce w zeszłorocznym zestawieniu najpopularniejszych imion dla dziewczynek.

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