To imię znane jest od tysiącleci i oznacza "obdarzoną szczęściem". W Polsce jest niezwykle rzadkie

Mimo rosnącej popularności krótkich imion, ta forma wciąż uchodzi za wyjątkowo unikalną w Polsce.

Imię to kojarzy się z bogactwem oraz pomyślnością, a jego historia sięga czasów panowania Mieszka I.

Dowiedz się, ile Polek nosi to imię oraz które miejsce zajmuje ono w oficjalnym zestawieniu.

Wybór krótkich imion posiada spory atut – można je bez problemu zapisać i wymówić, a często zachowują one swoje brzmienie również za granicą. Niemniej jednak, imię Oda nie zdobyło takiej sławy jak podobnie brzmiące Ida czy Iga. Warto przyjrzeć się bliżej jego etymologii oraz symbolice.

Pochodzenie i znaczenie imienia Oda

Imię Oda posiada korzenie germańskie. Powstało ono z pradawnych elementów "od" lub "ot", które odnosiły się do dóbr materialnych, dziedzictwa, a także ogólnie pojętego szczęścia. Tłumacząc wprost, można je przypisać kobiecie majętnej lub spadkobierczyni. W szerszym kontekście przyjmuje się, że oznacza kogoś "obdarzonego bogactwem" lub po prostu "obdarzonego szczęściem". Warto dodać, że tego typu przedrostki były bardzo powszechne w imionach nadawanych w średniowiecznej Europie.

Ile kobiet nosi imię Oda w Polsce?

To imię złożone z zaledwie trzech liter, jest proste do przyswojenia, a przy tym brzmi subtelnie, lecz stanowczo. Kryje się za nim również ciekawa przeszłość, ponieważ nosiła je Oda Dytrykówna, która była drugą małżonką Mieszka I. Ich ślub pod koniec X wieku odegrał istotną rolę na ówczesnej scenie politycznej, wprowadzając to imię do naszej historii na wieki. Mimo tak silnych korzeni, obecnie należy ono do form niezwykle rzadkich. Zgodnie z informacjami z bazy PESEL, aktualnie żyje w Polsce tylko 28 kobiet o tym imieniu, co daje mu odległą, 3329. lokatę w ogólnokrajowym rankingu. Natomiast w 2025 roku nadano je zaledwie dwóm nowo narodzonym dziewczynkom.

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