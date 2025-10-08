To najpiękniejsze polskie nazwisko. Nosi je blisko 10 tys. osób i nawet nie wie, jak pięknie brzmi

W Polsce nazwiska ewoluowały od średniowiecza, początkowo dla szlachty, a dziś są obowiązkowe dla każdego.

Wśród 600 tysięcy polskich nazwisk, najpopularniejsze to Nowak, Kowalski i Wiśniewski.

Sztuczna inteligencja wskazała najpiękniejsze polskie nazwisko.

Nazwiska w Polsce

Skąd wzięły się w ogóle nazwiska? W Polsce proces kształtowania się nazwisk rozpoczął się w średniowieczu i na początku dotyczył jedynie szlachty. Z czasem te nazwiska przejęły inne warstwy społeczne. Bez zaskoczenia, pierwsze nazwiska kształtowały się od nazw miejscowości, zawodów, a nawet natury lub przywar. Obecnie posiadanie nazwiska w Polsce jest obowiązkowe. Dziecko otrzymuje nazwisko po ojcu, lub gdy ten jest nieznany, po matce. W przypadku, gdy zarówno matka i ojciec nie są znani nazwisko możesz zostać nadane przez sąd opiekuńczy.

W Polsce zarejestrowanych jest 600 tys. różnych nazwisk. Wiele z nich jest powszechnie spotykanych i noszą je tysiące osób. Najpopularniejszymi polskimi nazwiskami są Nowak (199 178 osób), Kowalski/Kowalska (135 129 osób) oraz Wiśniewski/Wiśniewska, które nosi 107 997 osób.

Najpiękniejsze polskie nazwisko w Polsce

Czy można wybrać najpiękniejsze polskie nazwisko? Okazuje się, że są robione tego rodzaju rankingi. Dziennikarze radia Eska postanowili spytać się o to sztucznej inteligencji. Wskazała ona im, że najpiękniejszym nazwiskiem w naszym kraju jest Różycki/Różycka. Według danych nazwiska-polskie.pl nazwisko to obecnie nosi blisko 10 tys. osób, z czego najwięcej zamieszkuje województwo mazowieckie. Etymologia tego nazwiska wskazuje, że najprawdopodobniej powstało od nazwy miejscowości Różyce lub od rośliny. Jest to stare nazwisko i pierwszy raz zostało odnotowane już w 1420 roku. Uchodzi ono za jedno z najpiękniejszych nazwisk z uwagi na swoją dźwięczność oraz kojarzenie się z kwiatem - różą.

Znani ludzie noszący nazwisko Różycki