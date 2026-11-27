Rodzice ponownie zwracają uwagę na tradycyjne imiona, które przez długi czas kojarzyły się głównie ze starszym pokoleniem.

Do grona klasycznych propozycji zaliczają się między innymi Zofia, Helena, Antonina, Stanisław, Franciszek oraz Janina.

Za powrotem dawnych imion stoją moda na styl vintage, rodzinne sentymenty i chęć znalezienia ponadczasowych rozwiązań.

Obecną popularność konkretnych imion publikuje w oficjalnych zestawieniach Ministerstwo Cyfryzacji.

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Tradycyjne imiona dla dzieci wracają do łask. Zofia, Helena i Stanisław znów popularne

Podczas wyboru imienia dla dziecka rodzice coraz częściej sprawdzają nie tylko bieżące rankingi popularności, ale też jego pochodzenie oraz znaczenie. Istotną rolę odgrywa również rodzinny sentyment. Propozycje kojarzone jeszcze niedawno głównie ze starszym pokoleniem dziś mogą brzmieć elegancko i oryginalnie.

W grupie takich imion znajdują się między innymi:

Zofia – imię pochodzenia greckiego, które oznacza mądrość. Przez lata kojarzyło się z tradycją, natomiast dziś jest jednym z chętnie wybieranych imion dla dziewczynek.

Helena – ma grecki rodowód i łączy się ze światłem oraz blaskiem. Wyróżnia się eleganckim, klasycznym brzmieniem.

Antonina – żeński odpowiednik mającego łacińskie korzenie imienia Antoni. Jest to opcja dla rodziców, którzy cenią dłuższe i tradycyjne imiona.

Stanisław – imię starosłowiańskie, które oznacza tego, który stanie się sławny. Przez wiele lat cieszyło się szczególną popularnością wśród starszych pokoleń.

Franciszek – mające łacińskie pochodzenie imię, które znów zyskało dużą popularność wśród rodziców.

Janina – tradycyjne żeńskie imię, coraz częściej uwzględniane w zestawieniach dla osób poszukujących mniej oczywistych propozycji.

Moda na styl vintage i rodzinne sentymenty. Dlaczego rodzice wybierają dawne imiona?

Powodem takich wyborów może być zmęczenie chwilowymi trendami, ponieważ rodzice coraz częściej szukają imion dobrze brzmiących zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Atutem klasycznych propozycji jest to, że są one rozpoznawalne, mają długą historię oraz nierzadko pojawiają się w rodzinnych opowieściach.

Istotny wpływ ma także moda na styl vintage, widoczna nie tylko w odzieży, dodatkach czy wystroju wnętrz, lecz również w doborze imion. Rozwiązania uważane jeszcze niedawno za przestarzałe dziś mogą uchodzić za wyjątkowe.

Ranking najpopularniejszych imion w Polsce. Dane publikuje Ministerstwo Cyfryzacji

Aktualne trendy można prześledzić w oficjalnych zestawieniach, które publikuje Ministerstwo Cyfryzacji. Zgromadzone tam dane pokazują, jakie imiona rodzice najczęściej wybierali dla dzieci w poszczególnych okresach. Wysoka popularność danego imienia nie zawsze oznacza jednak, że będzie ono najlepszą opcją, gdyż najważniejsze jest to, aby podobało się rodzicom i dobrze pasowało do nazwiska.