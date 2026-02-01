Wolt wprowadza największą aktualizację w historii – jak nowa aplikacja wzmacnia potencjał local commerce

Zmiana odpowiada na sposób, w jaki współcześni konsumenci – szczególnie młodsze pokolenia – podejmują decyzje zakupowe. Jak pokazuje raport SW Research, aż 86,2% osób z pokolenia Z robi zakupy online lub w aplikacjach mobilnych przynajmniej raz w miesiącu, a 33,3% wybiera kanały cyfrowe, by uniknąć tłumów i kolejek2. Potwierdzają to dane Wolt – ponad 20% zamówień, to inne kategorie niż jedzenie, które kojarzy się najczęściej z delivery.

„Nowy Wolt powstał właśnie po to, by to uprościć – połączyć wygodę zakupów online z siłą lokalnego handlu. Odświeżona architektura aplikacji pozwala użytkownikom szybciej znaleźć to, czego naprawdę potrzebują – dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu oparte­mu na intencjach oraz możliwości porównywania produktów między różnymi sklepami.” – mówi Agata Polityło, dyrektorka generalna Wolt Polska.

Nowa odsłona Wolt to nie tylko udogodnienie dla konsumentów, ale istotne wzmocnienie lokalnych dostawców – aplikacja zapewnia im nową drogę dotarcia do klientów i możliwość jeszcze większego wzrostu sprzedaży internetowej.

Jedna aplikacja, wiele możliwości

„Search & Browse hub” to zunifikowany system wyszukiwania i przeglądania, który łączy wszystkie dostępne kategorie – od restauracji po sklepy i usługi.

Silnik wyszukiwania wykorzystuje uczenie maszynowe i dane produktowe, by lepiej rozumieć intencje użytkownika i proponować najbardziej trafne wyniki – niezależnie od kategorii. Dzięki temu zakupy stają się szybsze, bardziej intuicyjne i spersonalizowane.

Nowa odsłona aplikacji umożliwia przeglądanie zorientowane na produkty poprzez Wyszukiwanie Uniwersalne, które grupuje wyniki według konkretnych artykułów. Sprawdzaniem każdego sklepu z osobna nie będzie konieczne. Zakupy można rozpocząć od wpisania konkretnego produktu. Wystarczy wyszukać „białko”, a Wolt od razu podpowie użytkownikowi wyniki: od odżywek dla sportowców, przez batony proteinowe, aż po wysokobiałkowe posiłki z ulubionych restauracji. Nowa funkcja „shop by product, not just by store” pozwala też na porównanie dostępności produktów w różnych punktach – tak jak podczas spaceru po galerii handlowej, tylko że w aplikacji.

Ciekawą opcją jest testowany w niektórych lokalizacjach pływający przycisk wyszukiwania u dołu ekranu dający dostęp do niemal wszystkich lokalnych usług: restauracji, sklepów spożywczych, sektora beauty, elektroniki oraz dostaw paczek.

Zaktualizowany interfejs jest lżejszy, bardziej przejrzysty i nowoczesny, a jego elastyczna konstrukcja pozwoli w przyszłości łatwo rozszerzać aplikację o kolejne kategorie i funkcje.

Nowa rola Wolt – od aplikacji do miejskiego ekosystemu

„Wolt od dawna nie jest już tylko aplikacją do zamawiania jedzenia. To dziś platforma, która łączy świat lokalnych marek, usług i konsumentów w jednym, inteligentnym systemie. Chcemy być narzędziem, które realnie wspiera codzienne życie w mieście – zarówno dla użytkowników, jak i partnerów.” – podkreśla Polityło.

Nowa wersja aplikacji odpowiada nie tylko na potrzeby konsumentów, ale również wzmacnia pozycję partnerów handlowych. Zintegrowane wyszukiwanie daje im większą widoczność – użytkownik może trafić do sklepu lub restauracji już na etapie inspiracji, a nie dopiero konkretnego wyboru. To oznacza więcej okazji sprzedażowych i lepsze dopasowanie do potrzeb klientów.

Dla kurierów aktualizacja otwiera nowe możliwości – zamówienia napływają z szerszego wachlarza kategorii, co przekłada się na większą różnorodność i stabilniejsze źródła zarobku.

Technologia w służbie lokalności

Nowy Wolt to nie tylko wizualne odświeżenie, lecz pełna przebudowa technologiczna. Aplikacja oparta jest na skalowalnej architekturze, uporządkowanych danych produktowych i systemie rekomendacji wspieranym przez uczenie maszynowe. To pozwala nie tylko reagować na potrzeby użytkowników, ale też je przewidywać – skracając drogę od wyszukania do zakupu.

„Branża delivery wchodzi w nową fazę – z etapu ekspansji w etap jakości. Wygoda i personalizacja stają się kluczem do budowania lojalności, a lokalność – źródłem prawdziwej przewagi.” – dodaje Polityło.