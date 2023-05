Była króliczkiem Playboya, a teraz zabrania kobietom po 50-tce nosić mini. "Kto chce patrzeć na cellulit na czyichś nogach?"

Były króliczek Playboya chce umoralniać kobiety. Jej zdaniem krótkie spódniczki nie są dla dojrzałych pań

Angie Best to brytyjska modelka, która była jednym ze słynnych króliczków Playboya. Kobieta popularność zdobyła również dzięki małżeństwu z piłkarzem Manchesteru United, George'em Bestem. Best dzisiaj ma ponad 70 lat i postanowiła wziąć się za modą. Kobieta chce umoralniać kobiety w kwestii ich wyglądu. W rozmowie z "The Sun" celebrytka przyznała, że choć mimo swojego wieku nadal ma świetne ciało to nie zamierza go już osłaniać. Jej zdaniem szczupłe i umięśnione ciało wraz z wiekiem zaczną wyglądać gorzej i nie jest to obrazek, którym warto się chwalić. - Nie ma mowy, żebym w wieku 70 lat nosiła krótką spódniczkę - powiedziała dla "The Sun" Angie Best - Na litość boską, kto chce patrzeć na cellulit na czyichś nogach? - dodała później. Angie Best poradziła także kobietom, by do spódnic wybierały buty na obcasach, które wydłużają nogi.

Czy kobiety po 50-tce mogą nosić mini? To warto wiedzieć?

Wiek to tylko liczba, a w obecnych czasach najważniejsze byś czuła się dobre w swoim ciele. Masz świetne nogi i lubisz je eksponować? Możesz nosić mini bez względu na wiek. Warto jednak pamiętać, że nadmierne odsłaniania ciała nigdy nie jest eleganckie i warto to robić z wyczuciem. Stawiając na krótką spodniczkę zadbaj, by góra była bardziej stonowana. Najważniejsze, byś czuła się dobrze.