Chcesz być bogaty? Włóż do portfela jedną rzecz z kuchennej szafki. Pełen magicznych mocy talizman zapewni przypływ gotówki

Włóż to do portfela, a przyciągniesz pieniądze

Niektórzy z nas wierzą w moc przesądów. A jest ich naprawdę wiele - jedne dotyczą miłości, inne szczęścia, czy pieniędzy. Są również takie, które pozwolą uniknąć choroby, a nawet śmierci. W czasach, gdy coraz bardziej doskwiera nam rosnąca inflacja, drożejące kredyty i wysokie ceny produktów, szukamy rozwiązań, które pomogą nam przetrwać ten ciężki czas. Jednym z takich przesądów, które mogą pozytywnie wpłynąć na sferę naszych finansów jest włożenie do portfela znanej wszystkim przyprawy. Z pewnością w swojej kuchni masz liście laurowe. Noś jeden liść w swoim portfelu, a przyciągniesz do siebie bogactwo, podwyżkę w pracy i przepędzisz wszelkie problemy finansowe. Już starożytni Grecy i Rzymianie przypisywali liściom laurowym magiczne moce. W starożytnej Grecji wawrzyn był wręcz uważany za święte drzewo. Liście laurowe to jeden z najsilniejszych amuletów. Umieszczony w portfelu, pomoże zatrzymać w nim pieniądze i skutecznie je rozmnożyć.

Jak nosić liść laurowy, aby przyciągnąć bogactwo?

Zgodnie z wierzeniem wystarczy włożyć liść laurowy w portfelu, aby wykorzystać jego magiczną moc i przyciągnąć do siebie bogactwo. Niektórzy twierdzą, że istotne jest napisanie życzenia na liściu i włożenie go do portfela, pozostawiając go tam przez pierwszy miesiąc nowego roku. Z kolei jeśli szukasz nowej pracy lub chcesz dostać podwyżkę, umieść listek laurowy w swojej walizce roboczej lub biurku. Zwiększa to szanse na osiągnięcie oczekiwanego celu.

