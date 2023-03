Co broda i zarost mówią o mężczyźnie? Męskie owłosienie ma wpływ na charakter facetów. Panowie z taką bródką cierpią na jedną przypadłość

Męski zarost a osobowość. Co broda może powiedzieć o mężczyźnie?

Mówią, że nie szata zdobi człowieka, jednak zdecydowana większość ludzi tym właśnie kieruje się podczas pierwszej oceny drugiego człowieka. Jesteśmy wzrokowcami i nic tego nie zmieni. Męski zarost to od tysięcy lat temat do wielu dywagacji i rozmów. Dużo kobiet nie jest fankami brody czy (o zgrozo) wąsów, wolą, by ich partnerzy regularnie sięgali po maszynki do golenia. Przez setki lat męski zarost uchodził jednak za symbol męskości i siły. Podobno rodzaj zarostu może zdradzić wiele o jego posiadaczu. Ma wpływ na jego osobowość i podejście do życia. Sprawdź to.

Co męski zarost mówi o osobowości mężczyzny?

Gładkie lico

Panowie regularnie sięgający po maszynkę do golenia bywają materialistami i w życiu kierują się przede wszystkim własnym interesem, Lubią otaczać się drogimi rzeczami i pięknymi kobietami. Bywają próżni i liczy się dla nich jedynie kasa. W głębi serca są jednak bardzo mało pewni siebie i zakompleksieni.

Kilkudniowy zarost

Tacy mężczyźni uwielbiają bujać w obłokach i zdarza się, że nigdy nie dorastają. Mają luźne podejście do życia. Są nieodpowiedzialni i rzadko myślą o konsekwencjach swoich czynów. To także dobrzy przyjaciele oraz towarzysze zabaw.

Malutka kępka, czyli zarost podbródkowy

Ten rodzaj zarostu nie podoba się wielu kobietom. Według niektórych osób, mężczyźni, którzy się na niego decydują, potrzebują atencji i chcą zwrócić na siebie uwagę. Często najpierw działają, a potem myślą. Miewają wybujałe ego i nie potrafią przyznać się do błędu.

Gdy kózka nie skakała... czyli kozia bródka

Kozia bródka kiedyś była bardzo popularna, dzisiaj raczej wzbudza śmiech niż pożądliwe zainteresowanie. Mężczyźni, którzy się na nią decydują to buntownicy, którym wydaje się, że mogą coś osiągnąć. Trochę jak małe dziecko, które tupie nogą.

Bujna broda jak u drwala

Ten rodzaj zarostu kojarzy się dojrzałością i doświadczeniem. Mężczyźni z bujną brodą uchodzą za godnym zaufania oraz bardzo inteligentnych. Kobiety w ich towarzystwie czują się bezpieczne i otoczone uwagą.

Nieskazitelny wąs

Oryginalne wąsy są ponoć objawem dystansu i poczucia humoru. Mężczyźni, którzy się na nie decydują lubią żartcy i nie boją się śmiać sami z siebie. Bywają buntownikami, którzy przeciwstawiają się ustalonym regułą mody i pełni są marzeń, których zapewne nigdy nie zrealizują.

