Co rok urodzenia mówi o Tobie? Numerologia wskazuje, że osoby urodzone w tych latach prześladuje pech, a inne mogą liczyć na nieustającą mannę z nieba

Co rok urodzenia mówi o Tobie? Sprawdź numerologiczną cyfrę roku urodzenia

Numerologia towarzyszy ludziom od tysięcy lat. Już w czasach antycznych liczbom i cyfro przypisywano nadnaturalne znaczenie i próbowano wywróżyć z nich przyszłość. Jak wiemy, początki matematyki wywodzą się ze starożytności, również wtedy wierzono, że liczby stanowią nie tylko porządek świata ale i potrafią zdradzić przyszłość. Dzisiaj numerologia to przede wszystkim jedna z dziedzin ezoteryki, która traktuje o znaczenie liczb i cyfr w otaczającym nas świecie. W numerologii praktycznie wszystko ma znaczenie. Możemy wyliczyć magiczne wibracje liczb z numeru mieszkania, naszego wieku, a nawet znaku zodiaku. Jednym z najważniejszych aspektów portretu numerologicznego jest rok urodzenia. Z całej daty urodzenia możemy obliczyć swoją cyfrę numerologiczną, a sam rok zdradza nasze podejście do życia. Mówi o tym, czym kierujemy się przy podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji. Jak sprawdzić numerologiczną liczbę w roku urodzenia? Wystarczy, że sprawdzisz jaka cyfra znajduje się na końcu daty urodzenia. To ona jest najważniejsza i ma znaczenie w numerologii. Co ważne, w numerologii nie ma zera, dlatego też osoby urodzone na przykład w latach - 1990 czy 2000 są numerologicznymi jedynkami.

Sprawdź, co Twój rok urodzenia oznacza w numerologii.