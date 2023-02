Co widzisz na obrazku? Test ilustracyjny wyjawi Twoje najskrytsze traumy z dzieciństwa i lęki w dorosłości. Liczy się pierwsze kilka sekund

Ta liczba z twojej daty urodzenia to przepowienia przyszłości. Sprawdź, co zgotował co los

Test obrazkowy a osobowość

Testy obrazkowe to zdaniem niektórych prosty i szybki sposób na poznanie prawdy o sobie. Wiele osób wierzy, że dzięki temu można odczytać swoją osobowość, relacje, jakie łączą nas z innymi, czy nasze wady i zalety. Cały szkopuł tkwi w złudzeniu optycznym, które odczytuje nasz mózg. Okazuje się, że drugi człowiek można na tej samej ilustracji zobaczyć coś zupełnie innego. I to właśnie stanowi rozwiązanie testu obrazkowego i daje wyjaśnienie naszej osobowości. Na tik Toku pojawił się test obrazkowy, na podstawie którego można odczytać nasze największe traumy i lęki. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: co widzisz na obrazku? Zdaniem autorki postu jedni zobaczą dziewczynkę bawiącą się w lesie, zaś inni - czaszkę. Co one oznaczają?

Co widzisz na obrazku?

Mia Yilin zamieściła na TikToku szybki test obrazkowy na osobowość, który da nam odpowiedź na pytanie, co jest naszym największym lękiem, z którym mierzymy się każdego dnia. Na ilustracji można dostrzec dziewczynkę bawiącą się w lesie lub czaszkę. A Ty co widzisz na tym obrazku? Sprawdź, co oznacza Twoja odpowiedź.

Dziewczynka bawiąca się w lesie - należysz do osób, które w dorosłości mierzą się z nieprzepracowanymi traumami z dzieciństwa. Nie miałeś najlepszych relacji ze swoimi rodzicami i to oni stanowią Twój największy trud w dorosłym życiu. To doprowadziło, że czujesz się niepewnie i często wątpisz w swoje umiejętności. Sama myśl o przeszłości jest dla Ciebie bardzo stresująca, więc unikasz tego tematu.

Czaszka - jesteś osobą, którą najbardziej przeraża perspektywa śmierci. Jest bardzo dużo rzeczy, które chcesz osiągnąć w swoim życiu. Ciężko pracujesz nad tym, aby dostać od życia to, na co zasługujesz. Wpadasz w paranoję, kiedy ktoś jest dla Ciebie miły, gdyż boisz się, że taka osoba chce Cię wykorzystać do swoich niecnych celów. Przez tę nieufność nie nawiązujesz bliskich relacji z ludźmi, którzy Cię otaczają.

i Autor: TikTok/ @mia_yilin Co widzisz na tym obrazku? Test ilustracyjny wyjawi Twoje najskrytsze traumy z dzieciństwa i lęki w dorosłości.

Sonda Co widzisz na obrazku? Czaszkę Dziewczynka bawiąca się w lesie