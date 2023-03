Co widzisz na tym obrazku? Odpowiedź kryje Twoje mroczne oblicze i słabości. Liczy się pierwsze, co zobaczysz

Horoskop tygodniowy 13.03 – 19.03. Ten znak zodiaku utraci przyjaciela, a inny dowie się, że zostanie rodzicem. Co się wydarzy w astrologii?

Ostatnio sporą popularnością w sieci cieszą się testy obrazkowe. Wiele osób jest zdania, że dzięki złudzeniu optycznemu można w kilka sekund rozszyfrować osobowość człowieka. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i odpowiedzieć na pytanie: co widzisz na obrazku? Oczywiście kluczowe jest tu pierwsze, co zobaczymy i to ono stanowi rozwiązanie testu. Jedna z internautek, która aktywnie publikuje treści psychologiczne na TikToku, zamieściła tam ciekawy test obrazkowy wraz z wyjaśnieniem. Mia Yilin przekonuje, że jedni widza na tej ilustracji pasmo górskie, inni dłoń. Oczywiście każda z tych odpowiedzi jest prawidłowa i zdradza nasze wady, zalety, a także mroczną stronę osobowości, którą staramy się ukryć przed światem.

Co widzisz na obrazku - dłoń, czy pasmo górskie?

Ilustracja opublikowana na TikToku przez Mię Yilin jest raczej nieskomplikowana dla oczu człowieka. Jednak, jak się okazuje to, co widzi na nim jedna osoba, niekoniecznie zobaczy druga. Na rysunku można ujrzeć dłoń lub pasmo górskie. A Ty co widzisz na obrazku?

Pasmo górskie - w relacjach z nowo poznanymi osobami jesteś ciepły i swobodny, jednak w rzeczywistości jesteś cynikiem. Niechętnie pokazujesz swoje prawdziwe oblicze, chyba że znasz kogoś wystarczająco dobrze. Masz wysokie wymagania wobec ludzi i słyniesz ze zdecydowanych opinii. Uwielbiasz mieć wszystko zaplanowane, dlatego nienawidzisz, gdy inni zmieniają zdanie w ostatniej chwili i zaburzają Twoje plany.

Dłoń - jesteś bardzo miłą i pomocą osobą. Kiedy ktoś jest w potrzebie, zrobisz wszystko, aby mu pomóc. Jednak bardzo denerwuje Cię, gdy, kiedy na koniec nie okaże Ci wdzięczności. Zwłaszcza że sam zawsze odwdzięczasz się za dobroć podwójnie. Nawet jeśli życie Cię mocno doświadcza, pozostajesz optymistą i wierzysz, że będzie dobrze.

i Autor: TikTok/ @mia_yilin Co widzisz na tym obrazku? Odpowiedź kryje Twoje mroczne oblicze i słabości

