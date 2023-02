Czy jesteście sobie pisani? Numerologia przepowie, czy Wasz związek przetrwa. Jak obliczyć zgodność serc z daty urodzenia

„side effects being of human” Rok od premiery EP-ki, która odmieniła życie Karin Ann!

Numerologia partnerska. Sprawdź, czy jesteście sobie pisanie

Numerologia zajmuje się cyframi i liczbami, jednak w przeciwieństwie do matematyki nie traktuje o wyliczeniach średnicy koła czy objętości sześcianu. Numerologia pokazuje zapisane w liczbach przeznaczenie. Rok naszego urodzenia, miesiąc a nawet dzień, wszystko to składa się na ciąg cyfr, które zdradzają nasz los. Zdaniem niektórych to właśnie w cyfrach ukryta jest mądrość wszechświata i nasze przeznaczenia. Numerologia to bardzo stara nauka, praktykowana już w starożytnym Egipcie, a nawet sam Pitagoras praktykował badanie świata za pomocą odkrywania ukrytych liczb.

Jak wyliczyć swoją cyfrę numerologiczną?

Jej obliczenie jest niezwykle ważne, by wiedzieć jakim numerem jesteśmy, dzięki tej wiedzy możemy sprawdzić co przygotował dla nas los w najbliższym czasie.

Przedstawiamy wzór na wyliczenie cyfry numerologicznej.

Przykład:

Jeżeli ktoś urodził się 10.11.1985 roku to najpierw musi dodać wszystkie CYFRY ze swojej daty urodzenia.

1+0+1+1+1+9+8+5= 26

W kolejnym kroku otrzymany wynik dwucyfrowy należy ponownie do siebie dodać.

2+6=8

Oznacza to, że osoba urodzona 10 listopada 1985 roku jest numerologiczną ósemką.

Numerologia dla par. Sprawdź, czy pasujecie do siebie

Numerologia partnerska to nic innego jak dopasowanie poszczególnych liczb do siebie. Sprawdź, które najlepiej do siebie pasują.

Numerologia partnerska: Jedynka

Najlepiej dopasowane liczby: 1, 5, 7

W związku cenisz sobie wspólne pasje i zainteresowanie. Lubisz działać i nie znosisz stagnacji. Nie można zamknąć się w złotej klatce.

Numerologia partnerska: Dwójka

Najlepiej dopasowane liczby: 2, 4, 8

Budujesz silny związek i szukasz partnera na dobre i złe. Najważniejsze jest dla Ciebie zaufanie i wspólne budowanie więzi. Nie boisz się trudnych momentów i zawsze będziesz wspierać partnera.

Numerologia partnerska: Trójka

Najlepiej dopasowane liczby: 3, 6, 9

Nie lubisz nudy. Szukasz partnera, który będzie chciał przeżywać z Tobą nowe przygody i będzie się codziennie zaskakiwał pomysłami.

Numerologia partnerska: Czwórka

Najlepiej dopasowane liczby: 2, 4, 8

Cenisz sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa. Od drugiej połówki wymagasz stabilizacji i odpowiedzialności. Szybko zaczynasz planować wspólną przyszłości i marzysz o dużej rodzinie.

Numerologia partnerska: Piątka

Najlepiej dopasowane liczby: 1, 5, 7

Najbardziej liczy się dla Ciebie obopólne wsparcie. Szukasz partnera, który zawsze Ci pomoże i nigdy nie zostawi się w potrzebie. Marzysz o tym, by przytulić się w jego ramionach i zapomnieć o problemach tego świata.

Numerologia partnerska: Szóstka

Najlepiej dopasowane liczby: 2, 4, 9

Jesteś pełna namiętności i poszukujesz partnera, który przede wszystkim będzie Twoim zmysłowym kochankiem. Lubisz rozpalać ogień w związku i cała czas chcesz próbować czego nowego.

Numerologia partnerska: Siódemka

Najlepiej dopasowane liczby: 1, 5, 7

Stawiasz na harmonię i szczerość. Twoja druga połówka ma być najlepszym przyjacielem. Strefa duchowa jest dla Ciebie najważniejsza.

Numerologia partnerska: Ósemka

Najlepiej dopasowane liczby: 2, 4, 8

Jesteś nietuzinkową osobą i takiego partnera także szukasz. Nie boisz się wyróżniać z tłumu i zawsze masz głowę pełną pomysłów.

Numerologia partnerska: Dziewiątka

Najlepiej dopasowane liczby: 3, 6, 9

W związku cenisz sobie bezpieczeństwo finansowe i stabilizację, Poszukujesz odpowiedzialnego partnera, który nie będzie bujał w obłokach.

