Czy Twój tyłek jest idealny? Challenge z TikToka sprawdzi, czy Twoja pupa na dobre wymiary?

Czy masz idealną pupę? TikTok powie prawdę o tyłkach

Na samym wstępnie powiedzmy sobie szczerze, każda kobieca pupa jest piękna i idealna. Wszelkiego rodzaju zabawy i challenge należy traktować z przymrużeniem oka i nie podchodzić no nich zbyt na serio. Prawdą jest jednak, że kobiety często marzą o jędrnych pośladkach, w ostatnich latach prawdziwą furorę robią duże tyłeczki, które wylansowała Kim Kardashian. BRAZILIAN BUTT LIFT to jedna z częściej wykonywanych operacji plastycznych, która modeluje i powiększa pupę. Na TikToku pojawiło się jakiś czas nagranie, na którym możesz sprawdzić, czy Twoja pupa jest idealna. Ten trik może sprawdzić się u kobiet, które regularnie trenują pośladki i chcą w ten sposób dowiedzieć się, czy ćwiczenia przynoszą efekty. Wystarczy na siłowni lub też w domu położyć się brzuchu, a ktoś inny popchnie w Twoją stronę sztangę tak by przeturlała się ona przez Ciebie. Jeżeli sztanga zatrzyma się na poziomie pośladków to brawo, masz prawdziwy brazylijski tyłek, jeżeli sztanga minie Cię całą to Twoja pupa jest nieco mniejsza.

