Dlaczego mężczyźni zdradzają? To 4 przerażające dla kobiet powody. Drugi zaskakuje!

Dlaczego mężczyźni zdradzają?

Zdrada męża czy partnera zawsze boli. Bywa, że od dłuższego czasu w związku dominują problemy, kłótnie wskutek których ludzie się od siebie oddalają. Niestety nie zawsze tak jest. Są sytuacje, że kobieta dowiaduje się o zdradzie męża i jest tym zaskoczona, gdyż wcześniej nie otrzymywała żadnych sygnałów ostrzegawczych. Wówczas wiele pań szuka i tak winy w sobie, zadaje sobie pytania, dlaczego on zdradził. Prawda jest taka, że istnieją cztery sytuacje, przez które mężczyźni zdradzają swoje partnerki i kompletnie nie ma to związku z jakąkolwiek winą ze strony kobiety. Zatem dlaczego panowie zdradzają? Może być to brak więzi emocjonalnej czy brak spełnienia seksualnego. Bywa, że dla faceta bardziej liczy się ekscytująca przygoda i podbudowanie ego niż budowanie relacji.

4 powody zdrady męża i partnera

Te powody, przez które mąż dopuszcza się zdrady, mogą otworzyć wielu kobietom oczy. Niekoniecznie wina musi być po waszej stronie.

Mężczyzna ma niską samoocenę, potrzebuje dowartościowania, zainteresowania ze strony innych kobiet. Dla niego ważna jest dominująca rola w związku, a gdy tego nie dostaje w obecnej relacji, będzie szukać jej poza nią. Egocentryzm i brak empatii. Niektórzy panowie kompletnie nie liczą się z uczuciami swojej partnerki. Niedojrzałość emocjonalna, brak odpowiedzialności i dbania o związek. Nie przejmują się tym, że swoim postępowaniem krzywdzą, bo uważają, że zawsze mają rację. Niezadowolenie z życia seksualnego. Rutyna, brak intymności, sprawiają, że seks w związku dla faceta staje się nudny. Zbyt wybujałe ego. Uważa, że jest najlepszy i wszystko mu się należy. W kobiecie szukają perfekcji i idealnego wyglądu każdego dnia. Kiedy tak nie jest, bez skrupułów odchodzą.

