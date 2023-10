Facet ją zdradzał przez 5 lat. Przygotowała "zemstę idealną". Poszła na jego wesele i zgotowała mu niezłe piekiełko

Facet ją zdradził i zostawił dla kochanki

Alexandra Starr jest wokalistką w zespole grającym na weselach. Historia jej nieszczęśliwej miłości i zemsty na niewiernym chłopaku stała się w ostatnich dniach hitem na TikToku. Kiedy kilka miesięcy temu dowiedziała się, że jej chłopak, z którym była przez 5 lat, zdradzał ją, serce jej pękło na kawałki. Jakby tego było mało, niewierny facet po rozstaniu związał się ze swoją kochanką i postanowili się pobrać. Wtedy wydarzyło się coś naprawdę niesłychanego. Zespół, z którym występowała Alexandra Starr, otrzymał kolejne zlecenie - miał zagrać na weselu jej byłego chłopaka i kobiety, z którą ją zdradzał. Wtedy uznała, że to doskonała okazja, aby zemścić się na mężczyźnie i zgodziła się wystąpić. Oczywiście wszystko nagrała i wrzuciła na swojego TikToka. Filmik stał się hitem w sieci, a internauci twierdzą, że to "zemsta idealna".

Kiedy Alexandra Starr postanowiła pójść na wesele swojego byłego, aby dopiec jemu i jego żonie, nie sądziła, że jej historia poruszy potem tysiące internautów. Na nagraniu, które zamieściła na TikToku widać, jak początkowo dziewczyna stoi tyłem do gości i śpiewa utwór Johna Legenda pt. "All of Me". W pewnym momencie przerywa i zaczyna spiewaź "Before He Cheats" (tłumaczenie: "Zanim zdradzi") Carrie Underwood i odwraca się do zaskoczonej pary młodej. Wtedy mężczyzna do niej podchodzi i coś tłumaczy, a ta wylewa na niego wodę ze szklanki. Okazuje się, że dziewczyna nie tylko nie otrzymała zapłaty za występ, ale została też zwolniona z pracy. Jednak mimo to nie żałuje tego, co zrobiła. Zdania internautów na temat zemsty Alexandry są podzielone. - Zemsta za wszystkie dziewczyny, które nigdy nie dostały takiej okazji - pisze internautka. Są także głosy mówiące o tym, że całe zdarzenie zostało wyreżyserowane, a Alexandra w ten sposób chciała wypromować swoją muzykę.

A tak zakończył się występ Alexandry Starr na weselu jej byłego faceta:

