„Favorite star” – karin ann powraca w folkowym stylu

Utwór wyprodukowany i współtworzony w Londynie przez Karin Ann wraz z Sachą Skarbkiem, opowiada o tym, jak każda relacja społeczna (czy to przyjaźń, czy związek romantyczny) pozostawia swój ślad, swoje piętno, które dostrzegamy wówczas, gdy poznajemy kogoś nowego.

O piosence Karin Ann mówi:

"Śladem, który często na mnie zostaje, jest czyjaś trauma. Jestem naprawiaczką i zawsze staram się "naprawiać" ludzi, biorąc na siebie ich problemy. Chodzi też o to, że czasami ludzie zachowują się inaczej w zależności od tego, z kim są - z rodziną, przyjaciółmi, a potem znowu inną osobowością, gdy są z tobą sami".

Nakręcona w czeskiej Pradze i osadzona w Hollywood lat 50. historia opowiada o młodej sekretarce (Karin Ann) pracującej w hollywoodzkim studiu filmowym, której zadaniem jest odkrycie prawdy o skandalizujących romansach gwiazdy filmowej z różnymi mężczyznami. Podczas szpiegowania sekretarka odkrywa, że wszystkie te romanse są przykrywką dla jej prawdziwej tożsamości seksualnej, która w tamtych czasach była tematem tabu. W trakcie filmu wydaje się, że sekretarkę i aktorkę rzeczywiście może łączyć coś więcej. W części drugiej, do której ścieżkę dźwiękową tworzy nowy singiel "ulubiona gwiazda", Karin jest rozdarta między miłością do aktorki a pracą. Zamiast tego, gdy ich związek rozkwita, decydują się na wspólny skandal...

Na temat klipów, które przywołują estetykę starego Hollywood i wyzwania stojące przed osobami LGTBQ+, Karin Ann mówi:

"Kiedy zdecydowaliśmy się zrobić dwuczęściowe wideo dla 'a stranger with my face' i 'favorite star', i kiedy zdecydowaliśmy się zrobić z tego historię szpiegowską, od razu powiedziałam, że musimy ją osadzić w Hollywood lat 50. To właśnie moje pierwsze skojarzenie — historia szpiegowska. I tak finalnie stworzyliśmy historię queer, zainspirowaną prawdziwymi wydarzeniami z tamtych czasów".

i Autor: Materiały prasowe Karin ANN