Jak bardzo wyjątkową osobą jesteś? Tylko ponadprzeciętnie inteligentne jednostki mówią te słowa. Zdania, które świadczą o bystrości umysłu

Czy można określić zachowania i pewne cechy osobowości, które świadczą o ponadprzeciętnej inteligencji? Niektórzy sądzą, że tak. Jednym ze znaków wyjątkowej bystrości umysłu jest częste wypowiadanie przekleństw. Wulgaryzmy w naszych społeczeństwie uchodzą za łamanie zasad dobrego wychowania. Osoby przeklinające traktowane są jako agresywne, mało wykształcone oraz wrogo nastawione do innych. Okazuje się, że nie zawsze tak jest. Oczywiście, gdy ktoś używa przekleństw w każdym zdanie, to raczej nie świadczy to o jego ponadprzeciętnej inteligencji, jeżeli jednak wulgaryzmy stosowane są logicznie i bywają elementem barwnego jeżyka to może to być znak inteligencje oraz bystrości. Badania przeprowadzone pod przewodnictwem Gilada Feldmana z Uniwersytetu w Maastricht wskazały, że osoby przeklinające rzadziej kłamały i oszukiwały innych. Przekleństwa mogą świadczyć również o szerokich horyzontach oraz o barwnym języku. Naukowcy odkryli bowiem, że osoby przeklinające posiadają często posiadają o wiele większy zasób słownictwa i potrafią lepiej się wysławiać.

