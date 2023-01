Jak zadbać o siebie i wdrążyć zdrowe nawyki żywieniowe?

Horoskop tygodniowy 23.01 - 29.01. Co się wydarzy? Ten znak zodiaku posunie się do kłamstwa i oszuka bliską mu osobę

Body Chief to jeden z liderów cateringu dietetycznego w naszym kraju. Jak w przypadku każdej tego typu diety decydując się na ich ofertę musimy wybrać kaloryczność oraz rodzaj posiłków. Możemy zaznaczyć wszelkiego rodzaju nietolerancje. Wybierając Body Chief mamy gwarancję dobrych jakościowo produktów oraz zbilansowanej diety. - Szczególną uwagę przykładamy do składników, z których przygotowujemy diety. Wybieramy tylko sprawdzone produkty. Nie używamy konserwantów i sztucznych ulepszaczy, a jedynie naturalne przyprawy i świeże zioła. Dokładamy wszelkich starań, by nasze diety pudełkowe były smaczne i pozytywnie zaskakiwały wszystkie podniebienia - pisze marka o sobie. Posiłki przyjeżdżają do nas w ekologicznych opakowaniach wraz. Są smaczne, świeże i nie czuć w nich sztuczności.

Zobacz także: Horoskop tygodniowy 23.01 - 29.01. Co się wydarzy? Ten znak zodiaku posunie się do kłamstwa i oszuka bliską mu osobę

Firma pochodzi z Poznania. Została założona w 2014 roku przez sportowca Marcina Mazurka. Jest pierwszą marką cateringu dietetycznego, która na tak szeroką skalę zdobyła zaufanie klientów, codziennie dowożąc catering do ponad 1200 miast w kraju i za granicą. Marka rozszerza dotychczasową współpracę z Julią Wieniawą, która zostaje jej oficjalną ambasadorką. - Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Julii. To niezwykle utalentowana, ambitna i świadoma, młoda kobieta, której styl życia inspiruje miliony Polek i Polaków. Podejmuje wiele aktywności, a przy tym regularnie uprawia sport. W trosce o swoje zdrowie i zbilansowane żywienie stawia na dietę pudełkową, która jest dla niej naturalnym rozwiązaniem w każdej standardowej, ale i niestandardowej sytuacji na co dzień. Tym samym pokazuje swoim fanom, że ich codziennie wyzwania, nawet przy intensywnym trybie życia, mogą doskonale komponować się ze zdrowym, pysznym jedzeniem. Wszystko to sprawia, że kontynuacja współpracy z Julią była dla nas oczywistą decyzją — komentuje Agnieszka Kołecka, Marketing Manager Body Chief.

i Autor: Materiały prasowe Body Chief