i Autor: Shutterstock Kobiety o zielonych oczach są najatrakcyjniejsze

Kolor oczu a osobowość

Kobiety o tym kolorze oczu przyciągają mężczyzn niczym magnes. Są dla nich najatrakcyjniejsze. Mają w sobie coś magicznego

Kobiety o tym kolorze oczu są uznawane jako najseksowniejsze i najatrakcyjniejsze. Do takiego wniosku doszli naukowcy. Okazuje się, że osoby o zielonych oczach wyróżniają się nie tylko wyjątkowym charakterem, ale mają w sobie "to coś", co przyciąga płeć przeciwną jak magnes. Jaki jest związek między kolorem oczu a charakterem człowieka?