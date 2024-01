Przecudne imię dla dziewczynki skradło serca Polaków. Pochodzi z Biblii i oznacza "napawać radością". Popularne imię na skalę światową

Czy da się schudnąć do Sylwestra?

Przecudne imię dla dziewczynki skradło serca Polaków. Jest też popularne na świecie

Od lat niezmiennie Polacy wybierają najczęściej dla swoich nowo narodzonych córek tradycyjne imiona. Nic dziwnego - są piękne, eleganckie, a do tego wiele z nas ma do nich sentyment, bo nosiły je nasze babcie i prababcie. I tak od kilku lat w rankingach popularnych imion żeńskich dominują: Zosia, Pola czy Hania. Jest jeszcze jedno imię dla dziewczynki, które rodzice uwielbiają i chętnie nadają je swoim córkom. To imię Maria, czyli w zdobieniu Marysia. I okazuje się, że lubią je nie tylko Polacy. Otóż według projektu Letter Solver, który miał na celu poznanie najczęściej wybieranych imion w różnych krajach, ogromnym hitem okazało się właśnie imię Maria. Zyskało ono popularność aż w 17 różnych krajach.

Biblijne imię żeńskie: Maria. Znaczenie i pochodzenie

Imię Maria pochodzi z języka hebrajskiego, od słowa "mariam" i oznacz "napawać radością". Jakie jest znaczenie imienia Maria i jaką osobowość posiada kobieta je nosząca? Z pewnością można o niej powiedzieć, że jest zdecydowana, pracowita, ale też zaborcza. Chętnie pomaga innym i ich wysłuchuje. Bywa przy tym bardzo pewna siebie i zasadnicza. Nie zrażają ją porażki i niepowodzenia. Jak postawi sobie cel, to robi wszystko, aby go osiągnąć. Już od dziecka jest systematyczna, obowiązkowa i lubi wyzwania. Maria ma wielkie serce i jest wrażliwa na potrzeby innych. Gdy kogoś pokocha, to na całe życie.

Wybrano najpiękniejsze imiona na świecie. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.