Kobiety o tym kolorze włosów to największe uwodzicielki. Mężczyźni jedzą im z ręki. Jaki wpływ ma kolor włosów na powodzenie?

Kolor włosów a charakter. Kobiety o tym kolorze włosów to największe uwodzicielki

Okazuje się, że kolor włosów może mieć wpływ na nasz charakter. Czy zatem sprawdza się powiedzenie, że "mężczyźni wolą blondynki"? Coś w tym jest, kobiety o jasnym kolorze uchodzą za dobre pewne siebie i swoje atrakcyjności. To zdecydowanie podoba się płci przeciwnej. Blondynki od zawsze kojarzą się z symbolem kobiecości i zmysłowości. Duża w tym zasługa Hollywood, które od dziesiątek lat lansuje wizerunek blond piękności. Zdecydowanie jest tak, że blondynki świadome są swego piękna, co przekłada się na ich pewność siebie. W kontaktach z mężczyznami kobiety o jasnym kolorze włosów nie boją się uwodzić i flirtować, przez co w oczach panów stają się jeszcze piękniejsze. Mężczyźni łatwo im ulegają. Blondynki bywają także egoistkami, co sprawia, że panowie pragną je zadowolić i rozpieszczać. Nie znaczy to jednak, że jasne włosy, to jedyny kolor, jaki podoba się mężczyznom. Najważniejsze, by czuć się dobrze w swojej skórze i potrafić wykorzystać swe atuty. Według badań przeprowadzonych przez aplikacją randkową ZaadoptujFaceta wyszło, że procent zainteresowania kobietami o określonym kolorze włosów jest proporcjonalny do występowania tego koloru w danej szerokości geograficznej.

Zobacz także: Dzień tygodnia, w którym się urodziłeś, a osobowość. Przepowiednia, która jednym da nowe rozdanie, a innym siedem lat nieszczęść od duchowych opiekunów

Sonda Twój ulubiony kolor włosów to: Raczej jasne odcienie blondu Brązy, czernie Rude