Matura 2024: fizyka na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi z fizyki! Pytania + arkusze CKE

Matura 2024. FIZYKA poziom rozszerzony. Arkusze CKE już są! Sprawdź, co było na fizyce [FORMUŁA 2023 + FORMUŁA 2015, 23.05.2024]

Matura 2024: fizyka na poziomie rozszerzonym

Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym za nami. W nowej formule 2023 egzamin ten zdawało ok. 16,5 tysiąca uczniów. Na napisane matury z fizyki mieli oni 180 minut. Co ciekawe, wielu maturzystów po wyjściu z sali egzaminacyjnej przyznało, że nie był to szczególnie trudny egzamin.

Matura z fizyki - odpowiedzi

Czy na pewno? Oto rozwiązania i odpowiedzi na pytania maturalne z fizyki. Sprawdźcie, czy dobrze Wam poszło.

Do egzaminu z fizyki przystąpiło ok. 16,5 tys. maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zdają maturę w nowej formule. Doszli maturzyści sprzed lat, którzy zdawali egzamin w starej formule.

Matura 2024: fizyka rozszerzona ARKUSZE CKE nowa formuła 2023

Matura 2024: fizyka rozszerzona ARKUSZE CKE stara formuła 2015