Matura 2024. Harmonogram. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych. Niezbędnik maturzysty

Fizyka rozszerzona

Matura 2024: Fizyka rozszerzona. "Ta maturka była całkiem spoko". Odpowiedzi i arkusze CKE [NOWA FORMUŁA, STARA FORMUŁA]

Matura 2024: fizyka rozszerzona. Matura w części pisemnej dobiega końca. W czwartek, 23 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym. Co było w arkuszach CKE? Jakie są odpowiedzi? W tym artykule znajdziesz wszystko co najważniejsze na temat fizyki na poziomie rozszerzonym w nowej formule 2023 oraz starej formule 2015.